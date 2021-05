W najbliższym czasie w sklepach Lidl pojawią się nowe paragony. Mają one posiadać certyfikat FSC i będzie je można poddać recyklingowi. Wcześniej podobne rozwiązanie wdrożył u siebie Kaufland.

Zarówno Lidl, jak i Kaufland, należą do niemieckiej grupy Schwarz. Trudno się dziwić, że wspólnie wdrażają między innymi rozwiązania przyjazne dla środowiska. W ostatnim czasie Kaufland wdrożył u siebie szaro-niebieskie paragony z certyfikatem FSC. Są one odporne na blaknięcie, ale jednocześnie podchodzą z odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Najważniejsze jest to, że będzie je można wrzucać do pojemników na papier i poddawać recyklingowi.

Teraz na podobny krok decyduje się Lidl. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, będzie to kolejna sieć sklepów, która wdroży u siebie przyjazne dla środowiska paragony. Już wkrótce mają się pojawić we wszystkich sklepach. W trosce o ochronę zasobów, pracownicy z dotychczasowych paragonów będą korzystać tylko do wyczerpania zapasów.

„Zgodnie z ideą „W trosce o lepsze jutro” nieustannie poszukujemy nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań. Jednym z nich jest wymiana papieru do paragonów na bardziej przyjazny środowisku” – powiedziała w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl szefowa komunikacji korporacyjnej i CSR w Lidl Polska, Aleksandra Robaszkiewicz.

Czytaj także: Spółka Friza wyceniona na giełdzie. Gigantyczna kwota

Źr.: Wirtualnemedia.pl