Media obiegła dziś niespodziewana informacja. Serwis Onet.pl podał bowiem, że Łukasz Szumowski, były minister zdrowia, choruje na Covid-19. Teraz przyjaciel polityka ujawnił, w jakim stanie znajduje się Szumowski.

Portal Onet.pl podał dziś, że Łukasz Szumowski, były szef resortu zdrowia, zaraził się koronawirusem. Serwis poinformował również, że na Covid-19 chorują też członkowie jego rodziny. Dziennikarze dodają jednak, że Szumowski z pewnością nie zaraził się podczas wakacji w Hiszpanii.

Natychmiast pojawiły się spekulacje dotyczące stanu zdrowia byłego ministra zdrowia. Temat zaczęli drążyć dziennikarze „Super Expressu”, którzy skontaktowali się z przyjacielem Szumowskiego. Ten zdradził, jak chorobę przechodzi polityk.

Łukasz Szumowski chory na Covid-19. W jakim jest stanie?

Mężczyzna, który nie chciał ujawniać swojej tożsamości, potwierdza, że Szumowski nie zaraził się podczas pobytu w Hiszpanii. Minister zdrowia po powrocie do kraju miał bowiem dwukrotnie przechodzić test na koronawirusa, a ten dał wynik negatywny.

Co do stanu zdrowia Łukasza Szumowskiego przyznaje, że były szef resortu zdrowia przechodzi chorobę bezobjawowo. Co więcej, już jutro, czyli we wtorek 29 września, kończy mu się okres izolacji.

„Łukasz czuje się dobrze, chorobę przechodził właściwie bezobjawowo. Izolacja kończy mu się jutro” – mówi i dodaje, że chorobę bez większych komplikacji przechodzą też członkowie rodziny Szumowskiego.

