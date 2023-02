Aleksandr Łukaszenka po raz kolejny bardzo krytycznie wypowiedział się o Polsce posuwając się nawet do gróźb. Tym razem zapowiedział, że jego rząd odpowie na decyzję władz Polski i Litwy o zamknięciu przejść granicznych.

Łukaszenka udzielił w czwartek wywiadu, w którym padło pytanie, czy Białoruś dołączy do agresji przeciwko Ukrainie. Białoruski dyktator wskazał warunek. „Mińsk jest gotowy do podjęcia działań wojennych z Ukrainą tylko, jeśli pojawią się zagrożenia dla bezpieczeństwa Białorusi” – powiedział.

Co ważne, Łukaszenka zastrzegł, że nie dotyczy to wyłącznie Ukrainy, ale również wszystkich innych państwa, z którymi sąsiaduje Białoruś. Jednocześnie poinformował, że 17 lutego odbędzie spotkanie z Władimirem Putinem.

Łukaszenka nawiązał również do decyzji władz Polski i Litwy o zamknięciu przejść granicznych z Białorusią. „Na razie z ekonomicznego punktu widzenia Polska i Litwa ciągle prowokują. Zrzucają odpowiedzialność na mnie. Zamknęli przejścia. Co to jest? To jest prowokacja ekonomiczna. To znaczy, że nie ma handlu, nie ma gospodarki” – mówił.

„Myślimy, jak na to zareagować. Decyzje zapadły. Na początku odpowiemy łagodnie. Jeśli nie zrozumieją, wzmocnimy odpowiedź. Mamy wystarczającą siłę nacisku” – dodał.

