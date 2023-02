Przecież to skandal, hańba. No ludzie… – mówi oburzona emerytka. Kobieta zareagowała tak na wiadomość o cenie pączka z cukierni Magdy Gessler. Wszystko zostało nagrane przez dziennikarkę portalu goniec.pl.

W tym roku tłusty czwartek wypadł 16 lutego. To tradycyjnie dzień, w którym rządzą pączki. W sieci zaroiło się od zdjęć tego słodkiego przysmaku. Dziś niemal każdy pozwolił sobie na odrobinę słodyczy.

Pączki sprzedają także restauracja u Fukiera oraz cukiernia Słodki Słony kojarzone z Magdą Gessler. Jak donosi goniec.pl w pierwszej restauracji za pączka z konfiturą różaną lub malinową zapłacić trzeba 15 złotych, zaś we wspomnianej cukierni nawet 18 złotych.

Poznała cenę pączka w cukierni Gessler. Emerytka była wstrząśnięta

W serwisie goniec.pl pojawił się materiał na ten temat. Dziennikarka portalu zaproponowała pączka z cukierni Magdy Gessler napotkanej na ulicy starszej kobiecie. Reakcja była zdecydowana.

– Przecież to o pomstę do nieba… Przecież to jest szataństwo, to jest rozbój w biały dzień. No jak tak można… Czy ta pani myśli? Czy ona naprawdę taka biedna jest? – zastanawia się kobieta. – Czy się nie dorobiła? Niech uważa, żeby się nie dorobiła garbu albo czegoś… Niech ona da spokój – dodaje.

W tym kontekście odniosła się do wysokiej – jej zdaniem – ceny przysmaku. – Przecież to skandal, hańba. No ludzie… No jak emerytka może kupić pączka za 18 zł? Przecież to jest… Niedobrze się robi. Już nie chcę być wulgarna, bo bym powiedziała naprawdę bardzo źle. Niech ona da z tym gotowaniem święty spokój – podkreśliła.

Przeczytaj również: