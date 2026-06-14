Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu, wzięła udział w Paradzie Równości w Warszawie. Nagranie z udziałem lewicowej polityk odbiło się szerokim echem w sieci.

Film z udziałem Biejat zamieścił na swoim profilu w serwisie „X” jeden z użytkowników. – Magdalena Biejat, Lewica, wicemarszałek Senatu – napisał na wstępie swojej internetowej publikacji.

Na nagraniu widać tańczącą i wesołą lewicową polityk. Co ciekawe, ludzie znajdujący się obok niej nie pląsają w podobny sposób, lecz zwyczajnie przemieszczają się do przodu. Internauta również zwrócił na to uwagę.

– Bardzo ciekawe zjawisko, bardzo. Na marszu równości w Warszawie, ludzie wokół pani Biejat, wydają się być normalni – napisał użytkownik w opisie zamieszczonego przez siebie filmu.

Magdalena Biejat, Lewica, wicemarszałek Senatu.



Bardzo ciekawe zjawisko, bardzo.

Na marszu równości w Warszawie, ludzie wokół pani Biejat, wydają się być normalni. pic.twitter.com/igSRe0uQlS — Bꓭambo (@obserwujesobie) June 13, 2026

– Tańcząc nikomu krzywdy nie robi. Wicemarszałek też ma prawo pobujać się do muzyki jeśli chce (bo niby dlaczego nie?). Co innego jej poglądy i pomysły, które chce wdrażać. Z nimi można się nie zgadzać, a nawet trzeba! Lewica to stan umysłu – napisał jeden z komentujących. – I ona mogła być zwierzchnikiem sił zbrojnych – stwierdził inny przypominając, że Biejat kandydowała na urząd Prezydenta RP.

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