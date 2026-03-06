Magdalena Majtyka nie żyje – poinformowała policja w komunikacie. Szeroko zakrojone poszukiwania 41-letniej aktorki trwały od czwartku. Ciało kobiety znaleziono niedaleko Biskupic Oławskich.

W piątek po południu policja poinformowała, że odnaleziono ciało kobiety. Szybko potwierdzono, że to Magdalena Majtyka, której poszukiwania trwały od czwartku. Niedaleko odnaleziono jej rozbity samochód. „Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-latka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione w dniu dzisiejszym na terenie Biskupic Oławskich” – napisano w komunikacie.

„Na miejscu prowadzone są czynności przez policjantów pod nadzorem prokuratury. W tej sprawie trwa śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia i śmierci. Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia” – pisze policja w komunikacie.

Informację o zaginięciu przekazał w mediach społecznościowych jej mąż, Piotr Bartos – dyrektor artystyczny festiwalu Kinomural we Wrocławiu.

Magdalena Majtyka to aktorka teatralna i filmowa oraz choreografka związana z wrocławskim środowiskiem artystycznym. Wystąpiła m.in. w filmach m.in. z filmów „Pan Samochodzik i Templariusze” oraz „Kabaret śmierci”. Pojawiła się również w serialach takich jak”Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny”, „Breslau”, „1670”, „Skazana” czy „Na dobre i na złe”.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM; facebook