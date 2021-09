My wykonujemy tak samo pracę jak wy, szanowni koledzy z TVN24. I tak samo jak komuś, być może, nie odpowiada nasza praca, tak komuś nie odpowiada wasza. Tylko trzeba to szanować – apelowała Magdalena Ogórek na antenie TVP Info.

Otwarty konflikt pomiędzy Telewizją Polską a TVN trwa już od dawna. W „Wiadomościach” TVP wielokrotnie recenzowano pracę dziennikarzy TVN, z kolei komercyjna stacja wydawała już oświadczenia, odpowiadające na oskarżenia.

Ostatnio na TVN narzeka Paweł Kukiz. Poseł przekonuje, że po sierpniowym posiedzeniu Sejmu padł ofiarą nagonki, która rozpętała się na antenie wspomnianej stacji. Teraz w obronie Kukiza stanęli prowadzący „W Kontrze” TVP Info.

– Ten hejt na Pawła Kukiza, i muszę to z przykrością stwierdzić, nakręciła telewizja komercyjna w sposób straszny. Ci, którzy mieli, mają cały czas te frazesy o miłości na ustach, nakręcili po prostu taką machinę hejtu, że to się w głowie nie mieści – powiedziała Magdalena Ogórek.

Wtedy do jej wypowiedzi wtrącił się współprowadzący Jarosław Jakimowicz. – Wiesz, jak to się nazywa? Cała prawda, całą dobę, wolne media – stwierdził.

Ogórek postanowiła podzielić się dłuższą refleksją na temat pracy stacji. – Ale tak się nie robi, nie szczuje się na ludzi, a tymczasem pani Monika i inna pani Katarzyna powie, że to telewizja publiczna jest winna temu czy tamtemu – mówiła.

Następnie zwróciła się z apelem do dziennikarzy TVN24. – To oni pierwsi zaczęli nas atakować – podkreśliła. Jej zdaniem wszystko zaczęło się od nazywania TVP „telewizją reżimową”.

To jest nie do uwierzenia.



Zrobili z siebie ofiary. pic.twitter.com/6wW1rwTkKl — P@weł (@winatuska1) September 11, 2021

– Później ta granica była przesuwana coraz dalej, coraz dalej. To, co się dzieje od roku, to jest szczucie na nas, gdzie my wykonujemy tak samo pracę jak wy, szanowni koledzy z TVN24. I tak samo jak komuś, być może, nie odpowiada nasza praca, tak komuś nie odpowiada wasza. Tylko trzeba to szanować. Wy macie swoich widzów, my pewnie mamy swoich, natomiast szczucie i takie cały czas podbijanie nienawiści w stosunku do nas… Co zrobicie, jak nam się coś złego stanie? – podsumowała.