W najbliższy piątek zostanie uruchomiony szpital tymczasowy w hali Expo w Krakowie. To druga w mieście taka lecznica dedykowana pacjentom covidowym. Do 29 marca w całej Małopolsce liczba łóżek covidowych ma być podwojona – z 2 tys. do ponad 4 tys.

Informacje te przekazał w sobotę na konferencji prasowej w hali Expo wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Jak poinformował, decyzje o uruchomieniu drugiego w Krakowie szpitala tymczasowego zostały podjęte wspólnie z marszałkiem województwa Witoldem Kozłowskim, zastępcą prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej Andrzejem Kuligiem, rektorem Collegium Medicum UJ prof. Tomaszem Grodzickim, w porozumieniu ze szpitalami.

Ogłoszone decyzje wojewoda określił wdrażaniem planu B, koniecznym do realizacji ze względu na rosnącą liczbę zakażeń i coraz więcej zajętych łóżek covidowych.

„W przyszły piątek uruchamiany szpital tymczasowy w Expo; w przyszły piątek tutaj od samego rana zostaną uruchomione dwa moduły po 28 łóżek, plus 10 łóżek intensywnej terapii. Łącznie będzie 66 łóżek” – powiedział Łukasz Kmita.

Szpital Expo nadzorować będzie szpital Rydygiera, który od początku akcji szczepień prowadzi na terenie hali także szczepienia – dziennie jest tu wykonywanych nawet 750 zastrzyków. W związku z tym, jak zapowiedział wojewoda, w uruchomionym od piątku szpitalu tymczasowym personel szpitala Rydygiera będzie wsparty przez wojsko i inne służby, które mają ratowników i sanitariuszy.

Druga decyzja ogłoszona przez wojewodę dotyczy zwiększenia do 29 marca bazy łóżek covidowych w małopolskich szpitalach z 2 tys. do ponad 4 tys. „Będzie to ogromny wysiłek po stronie szpitali, ale jesteśmy przekonani – pan marszałek, pan prezydent, pan rektor, że nie ma innej drogi dla zapewnienia bezpieczeństwa” – mówił wojewoda.

W samym Krakowie do 29 marca liczba łóżek w szpitalach (poza tymczasowymi) zostanie zwiększona o 439. Obecnie w mieście jest prawie 700 łóżek covidowych (razem z

pierwszym szpitalem tymczasowym, CUMRiK-iem – Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof).

Zwiększanie łóżek będzie odbywać się etapami, aby poszczególne szpitale były w stanie przygotować się do zamrożenia zwykłych łóżek na rzecz covidowych. Od 15 do 20 marca liczba łóżek covidowych w Krakowie zwiększy się o 367 w tym 25 respiratorowych.

Poza Krakowem liczba łóżek będzie zwiększona w szpitalach miejskich, powiatowych, wojewódzkich; tylko w szpitalach będzie o prawie 1,1 więcej łóżek.

Prezes szpitala Rydygiera Artur Asztabski zwrócił uwagę, że personel, tak jak wszyscy, jest już zmęczony pandemią. Podziękował swoim pracownikom za wysiłki. Asztabski zaapelował do osób z wykształceniem medycznym, by zgłaszali się do pracy w szpitalu tymczasowym w Expo. „Brakuje rąk do pracy. Sami nie jesteśmy w stanie uruchomić szpitala w całości. To co możemy zagwarantować, to jak najlepsze zarobki” – powiedział.

Wojewoda zwrócił się do osób i organizacji, które składają do urzędu wojewódzkiego petycje, w których głoszą, że epidemii nie ma, a maseczki są nieskuteczne, a także do restauracji, które chcą się otwierać. „Jeśli nie chcecie trafić do szpitali tymczasowych, należy ograniczyć swoją aktywność, ponieważ sytuacja w Małopolsce i Krakowie jest trudna, a może się jeszcze pogarszać” – powiedział wojewoda i zapowiedział kontrole restauracji w mieście.

Z apelami do mieszkańców o ograniczenie aktywności i przestrzeganie obostrzeń wystąpili także z-ca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig i pełnomocnik wojewody ds. intensywnej terapii Wojciech Serednicki.

„Apeluję, by nie ryzykować niepotrzebnie, by chronić siebie i innych. Dajmy sobie szansę na to, aby ta fala przeszła jak najspokojniej” – mówił z-ca prezydenta Krakowa podkreślając wysiłki, ale i obciążenie psychiczne lekarzy, skierowanych do pracy na oddziałach covidowych.

Pełnomocnik wojewody ds. intensywnej terapii podkreślił, że prewencja, zapobieganie, jest naczelną zasadą medycyny. „Każdy ma prawo wyrażać swoje opinie, ale nikt nie ma prawa narażać zdrowia i życia innych ludzi” – zaznaczył Serednicki. Zwrócił uwagę, że jeśli ktoś ma niepokojące objawy, to niech wykona testy, ponieważ wczesne leczenie jest skuteczniejsze.

Marszałek Małopolski Witold Kozłowski zapewnił, że na walkę z Covid są zagwarantowane środki finansowe.

Według danych Ministerstwa Zdrowia minionej dobry w Małopolsce przybyło prawie 1,7 tys. zakażeń, 16 osób zmarło, ponad 23 tys. osób jest na kwarantannie. Wykonano ponad 5,4 tys. testów. (PAP)

autor: Beata Kołodziej

bko/ mmu/