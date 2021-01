W sylwestra, niespodziewanie zmarł Marek Pawłowski „Krzykacz”, prowadzący znany program „Złomowisko PL” – poinformowali twórcy programu i nadająca go stacja Discovery Channel. Program emitowano na antenie stacji od pięciu lat. Na razie nie wiadomo, co spowodowało jego śmierć.

O tym, że zmarł Marek Pawłowski poinformowali przedstawiciele Discovery Channel. „Dotarła do nas straszna wiadomość. Ten rok miał się zacząć zupełnie inaczej. Ogromny smutek. Mareczku, zawsze będziemy o Tobie pamiętać” – czytamy na profilach stacji w mediach społecznościowych.

„Super Express” informuje, że Marek Pawłowski zmarł niespodziewanie, bo w ostatni dzień starego roku, 31 grudnia o godzinie 20. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną zgonu. Pawłowski z racji donośnego głosu znany był jako „Krzykacz”. To nie jedyny jego przydomek, bo zwano go także „Królem złomu”.

Marek Pawłowski żegnany przez fanów

Marek Pawłowski „Krzykacz” wraz z przyjacielem Edkiem prowadzili też własny skup złomu pod Warszawą. Fani programu Złowmowisko PL cenili jego humor i zdecydowane podejście do zadań.

Czytaj także: Sylwester. Nie żyje trzech nastolatków! Znaleźli ich w szatni klubu sportowego

W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej komentarzy, bo zmarły cieszył się sporą popularnością. „Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o śmierci znanego pruszkowskiego złomiarza – Marka „Krzykacza, Króla Złomu 😔 Na pewno jest to smutna wiadomość zarówno dla tych, którzy znali go osobiście jak również dla tych, którzy znali go ze szklanego ekranu. Jest jedną z dwóch osób, dzięki której stałem się posiadaczem mojego marzenia -” złomu”. Marek był niesamowicie pozytywnym i uśmiechniętym człowiekiem i takim go zapamiętamy… Będzie nam Ciebie bardzo brakować Marku…” – czytamy na profilu Vintage Garage.

Czytaj także: Polsat tłumaczy się za Sylwestra. Internauci byli oburzeni

Źr. se.pl; tvp.info; instagram