Robert Bąkiewicz zareagował na decyzję Sądu Apelacyjnego, który uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji cyklicznego wydarzenia „Marsz Niepodległości”. Poinformował, że przemarsz odbędzie się planowaną trasą, ponieważ zgłoszone zostało już inne zgromadzenie.

Robert Bąkiewicz poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi nowe zgromadzenie, które 11 listopada odbędzie się w Warszawie, będzie mogło liczyć maksymalnie 150 osób. „Zapraszamy na rondo Romana Dmowskiego. Będziemy szli na błonia Stadionu Narodowego. Mamy zarejestrowane inne zgromadzenie. Bezpośrednio po wyroku sądu okręgowego wysłałem zgłoszenie zgromadzenia” – przekazał.

Prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości zaznaczył, że zaprasza wszystkich, by spacerowali w okolicach marszu. „Wszystkich polskich patriotów na to zgromadzenie zapraszam. Jeśli nie będzie możliwości, żebyśmy się wszyscy na tym zgromadzeniu pomieścili, zapraszam wszystkich, żeby spacerowali w okolicach naszego marszu i z nami przeszli na błonia Stadionu Narodowego” – mówił.

„Tego święta, tej uroczystości, tego ważnego wydarzenia, jakim jest Marsz Niepodległości nikt nam nie odbierze, nie odbiorą nam politycy, którzy chcą doprowadzić do wojny wewnętrznej, wojny domowej pomiędzy nami Polakami – nie w sensie militarnym, ale w sensie medialnym, w sensie narracji, ale i w sensie eskalowania wzajemnej agresji. Na to my, polscy patrioci, nie możemy się zgodzić i przeciwstawiamy się takiemu działaniu” – dodał Bąkiewicz.

Żr.: Radio ZET