Maryla Rodowicz pojawiła się na koncercie Wakacyjna Trasa Dwójki w Augustowie. Część internautów skrytykowała piosenkarkę za współpracę z TVP. Artystka postanowiła im odpowiedzieć…

Wakacyjna Trasa Dwójki to seria letnich koncertów transmitowanych przez kanał TVP 2. Na scenach różnych miast Polski gości wielu popularnych artystów. Wśród nich znalazła się także Maryla Rodowicz.

Fakt, że piosenkarka zdecydowała się na współpracę z Telewizją Polską nie spodobał się niektórym fanom. Internauci krytykowali wybór, wypominając TVP stronniczość i utrzymywanie się z gigantycznych środków publicznych.

Maryla Rodowicz odpowiada krytykom: Telewizja to potężne medium…

Rodowicz odniosła się do zarzutów w rozmowie z „Plejadą„, serwisem Onetu. Piosenkarka przekonuje, że TVP umożliwia artystom kontakt z widownią, który jest w ostatnich miesiącach ograniczony pandemią koronawirusa. – To była impreza Telewizji Polskiej, a ona może wszystko – podkreśliła.

Piosenkarka zwróciła również uwagę na aspekt finansowy. – Wiadomo, że telewizja publiczna nie ma dobrej opinii i można narzekać i mówić: ona się zadaje z telewizją publiczną, a powinna bojkotować. Ale telewizja to potężne medium i co, jak tak lekką ręką odrzucić, to co nam zostanie? Internet?! Koncertów nie ma. Trzeba grać, żeby żyć! Koncerty to dla artystów bardzo ważna działka – przyznała.

Artystka skorzystała z okazji, aby zaprosić fanów na swój kolejny występ. Jak informuje, już we wrześniu pojawi się na festiwalu w Opolu. – Wiem, że będzie cała masa artystów, bo trzeba z czegoś żyć – przyznała.

