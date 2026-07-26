Mateusz Morawiecki odniósł się do narastających napięć wokół swojej osoby, publikując krótki wpis w serwisie X. Były premier w ironiczny sposób skomentował pojawiające się wobec niego zarzuty oraz spekulacje, które nasiliły się po jego rozstaniu z Prawem i Sprawiedliwością.

We wpisie Morawiecki nawiązał do jednego z najbardziej pamiętnych momentów w historii reprezentacji Polski, sugerując, że przypisuje mu się odpowiedzialność za kolejne wydarzenia niezależnie od faktów.

– To już tylko profilaktycznie wyjaśnię: nie mam też nic wspólnego z podyktowaniem rzutu karnego dla Austrii w meczu Polska – Austria przez Howarda Webba. Patrząc na tempo, w jakim niektórzy frustraci i etatowi intryganci produkują kolejne teorie, uznałem, że lepiej uprzedzić fakty – napisał były szef rządu.

Wpis byłego premiera pojawił się po serii krytycznych komentarzy płynących ze strony części środowiska związanego z PiS. Bezpośrednim impulsem były słowa Jacka Kurskiego, który podczas programu w Telewizji Republika ostro zaatakował Morawieckiego, oskarżając go o działania na szkodę ugrupowania.

Mateusz Morawiecki odpowiada Kurskiemu

– Morawiecki zawsze był człowiekiem establishmentu. Do czasu przyjścia na gotowe do PiS, był zawsze człowiekiem drugiej strony. Dziś Morawiecki ma problemy z prawem i z zarzutami i dlatego na zlecenie Tuska próbuje rozbić Prawo i Sprawiedliwość – mówił Kurski na antenie.

Krytyczne opinie pod adresem byłego premiera pojawiają się także w mediach społecznościowych oraz wśród części polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Sam Morawiecki zdaje się jednak podchodzić do tych zarzutów z dystansem, sugerując, że liczba teorii na jego temat stale rośnie, a ich autorzy nie przedstawiają przekonujących dowodów.

Ironia wykorzystana we wpisie ma być odpowiedzią na kolejne oskarżenia pojawiające się w przestrzeni publicznej i pokazuje, że były premier nie zamierza pozostawiać bez reakcji krytyki kierowanej pod jego adresem.

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