Rosja przygotowuje grunt pod ewentualne wprowadzenie stanu wojennego na całym terytorium swojego państwa – ostrzega „Daily Express”. Wskazuje na to szereg kroków podejmowanych przez Władimira Putina, który przewiduje możliwość wybuchu niepokojów społecznych.

Rosja staje w obliczu oraz poważniejszego kryzysu paliwowego, który może doprowadzić nawet od wybuchu niepokojów społecznych. Jak informuje „Daily Express”, Władimir Putin i jego doradcy doskonale zdają sobie z tego sprawę i szykują możliwość wprowadzenia stanu wojennego, który ułatwi panowanie nad protestami.

Również Instytut Studiów nad Wojną odnotował w jednym z raportów, że Rosja przygotowuje warunki do ewentualnej mobilizacji. Co więcej, równolegle Kreml uwzględnia ryzyko wybuchu społecznych protestów. Te z kolei mogą wybuchnąć w odpowiedzi na masowy pobór oraz pogarszającą się sytuację ekonomiczną.

Za powyższym scenariuszem przemawia m.in. fakt, że Duma Państwowa niedawno uchwaliła ustawę umożliwiającą osobom z niezatartymi i obowiązującymi wyrokami – w tym m.in. za przestępstwa związane z przemytem narkotyków oraz przestępczością zorganizowaną – podpisywać kontrakty z Ministerstwem Obrony w trakcie oficjalnych okresów mobilizacyjnych.

Według doniesień, ostateczna decyzja o masowej mobilizacji należy do Putina. Ten z kolei musi uwzględnić wiele czynników, w tym sytuację na ukraińskim froncie, a także stabilność władzy na Kremlu.

Analitycy odnotowali również zmianę w propagandzie medialnej. Nawet w popularnym propagandowym programie Sołowiowa rozważano zmianę reguł rekrutacji do armii. Chodzi o to, aby pozyskać jak największą liczbę rekrutów.

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Źr. o2.pl