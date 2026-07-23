Rosjanie opublikowali w mediach społecznościowych nagranie z zakupów w polskim dyskoncie. Para nie kryła zaskoczenia niskimi cenami i szerokim wyborem produktów. Największe emocje wywołały owoce oraz warzywa, które – jak przyznali – są znacznie tańsze niż w Rosji.

Na początku nagrania autor filmu mówi wprost: – Przyjechaliśmy do sklepu w Polsce i czujemy się jak dzikusy. Chwilę później zaczyna porównywać ceny produktów z tymi, które zna z rosyjskich sklepów.

Szczególne wrażenie na Rosjanach zrobiły borówki amerykańskie. Opakowanie 400 gramów kosztowało niespełna 12 zł. Jeszcze bardziej zaskoczyły ich ceny jabłek. Jak wyliczył autor nagrania, w polskim sklepie kosztują one równowartość około 80 rubli, podczas gdy w Rosji za podobną ilość trzeba zapłacić nawet 170 rubli.

Rosjanin zwrócił także uwagę na bogaty wybór świeżych warzyw i owoców. Podkreślił, że zakupy robił wieczorem, tuż przed zamknięciem sklepu, a mimo to półki były pełne. Zaskoczyła go również dostępność produktów, takich jak agrest, oraz niska cena ananasów.

Rosjanie zrobili zakupy w polskim sklepie. Są zaskoczeni

Na zakończenie nagrania autor nie ukrywał rozczarowania sytuacją w swoim kraju. – Nie wiem, jak teraz wrócić do domu po tym wszystkim, co zobaczyłem w polskim supermarkecie. Otwórzcie granice, proszę. Czas je otworzyć. Chcę znowu dostać samochód i zieloną kartę jak kiedyś, w moim poprzednim życiu – powiedział.

Jak przypomina Wirtualna Polska, ceny żywności w Rosji od dłuższego czasu systematycznie rosną. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi tam około 75 tys. rubli, co po przeliczeniu daje niespełna 3,6 tys. zł.

Rosjanie odwiedzili polski supermarket — teraz nie wiedzą, jak wrócić do domu



Asortyment, ceny i wybór produktów zrobiły na turystach z Rosji tak ogromne wrażenie, że zwykłe zakupy zamieniły się w prawdziwą wycieczkę 😄 pic.twitter.com/07ib2O0hfa — NEXTA Polska (@nexta_polska) July 21, 2026

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