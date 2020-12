Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak był gościem Roberta Mazurka na antenie RMF FM. W pewnym momencie zarzucił prowadzącemu szerzenie fake newsów. Odpowiedź była błyskawiczna.

Infolinia zaufania Rzecznika Praw Dziecka to jeden z tematów poruszonych podczas Porannej Rozmowy na antenie RMF FM. Gościem Roberta Mazurka był Mikołaj Pawlak. Rzecznik Praw Dziecka zapowiedział uruchomienie takiej infolinii, która miała działać całą dobę i siedem dni w tygodniu.

Sprawdzili to dziennikarze RMF FM i prawda okazała się zupełnie inna. „Sprawdziliśmy to, można dodzwonić się na infolinię, ale nie działa ona całą dobę. Działa od godziny 8 do 20” – powiedział Robert Mazurek. Na te słowa ostro zareagował Mikołaj Pawlak, który zarzucił prowadzącemu szerzenie fake newsów.

Robert Mazurek znany jest jednak z tego, że do rozmowy jest doskonale przygotowany. Po chwili zadzwoniono na infolinię i pojawił się komunikat: „Witamy na bezpłatnej infolinii zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Informujemy, iż telefon czynny jest od godziny 8:15 do 20:00. Wszystkie rozmowy są nagrywane” – słyszymy.

Mikołaj Pawlak przez chwilę nie wiedział, jak odnieść się do całej sytuacji. Po chwili jednak stwierdził, że sprawdzi, dlaczego takie nagranie zostało dołączone. „To nie znaczy, że telefon nie działa” – odpowiedział.

Fragment rozmowy można zobaczyć poniżej.

Źr.: Twitter/Rozmowa RMF