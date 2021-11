Lionel Messi wygrał plebiscyt „France Football” i zdobył w tym roku Złotą Piłkę. Drugiego w zestawieniu Roberta Lewandowskiego wyprzedził o ponad 30 punktów. Odbierając nagrodę, Argentyńczyk zwrócił się do Polaka w zaskakujących słowach.

Poniedziałkowy wieczór przyniósł w końcu ogłoszenie rozstrzygnięcia plebiscytu „France Football”. Wiadomo już, że w tym roku Złotą Piłkę otrzymał Lionel Messi. Argentyńczyk w swoim przemówieniu podkreślił przede wszystkim wagę, jaką ma dla niego zwycięstwo w Copa America. „Zawsze uważałem, że czegoś mi brakuje w karierze. Teraz już tak nie jest, bo wygrałem Copa America z reprezentacją Argentyny” – powiedział.

Drugie miejsce zajął Robert Lewandowski, który otrzymał również nagrodę dla najlepszego strzelca 2021 roku. Trzeci w zestawieniu był Jorginho.

Messi na koniec swojego przemówienia zwrócił się właśnie do Roberta Lewandowskiego. „Robert, myślę, że zasłużyłeś na Złotą Piłkę w 2020 roku, „France Football” powinno ci ją przyznać. Wszyscy wiemy, że ci się to należało, byłeś wtedy zwycięzcą i nie mogłeś otrzymać nagrody z powodu pandemii koronawirus. Moim zdaniem powinieneś mieć to trofeum w swoim domu” – powiedział.

Żr.: TVP Sport