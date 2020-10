Oslo to stolica Norwegii i największe miasto tego kraju, a także jego centrum gospodarcze i kulturowe. Jest ono kwintesencją skandynawskiego stylu. Skupiające w sobie ok. ¼ całej populacji Norwegii miasto zachwyca nowoczesną architekturą oraz wieloma zielonymi zakątkami, gdzie można cieszyć się bliskością natury.

Miasto położone jest tuż przy największym fiordzie norweskim – Oslofjord i uznawane jest za jedno z najdroższych na świecie. Oslo oferuje wiele atrakcji, od przepięknej architektury i designerskich dzielnic po liczne parki, lasy, rzeki i malownicze wodospady.

Jak dostać się do Oslo?

Szybkim i komfortowym sposobem na dotarcie do Oslo są linie lotnicze. Wielu przewoźników oferuje bardzo często bilety w atrakcyjnych cenach, dlatego warto na bieżąco śledzić interesujące nas połączenia np. za pośrednictwem portali internetowych, takich jak: https://www.fru.pl/tanie-loty/do-Norwegia-NO/. Bilet do Norwegii można kupić już za niecałe 70 złotych. Średni czas podróży samolotem z Warszawy do Oslo to ok. 2 godziny.

Zielone płuca Oslo

Oslo to miasto, które zachwyca nowoczesną, spójną miejską architekturą, a jednocześnie nie brakuje tu miejsc, w których można odpocząć na łonie natury. Jedną z najpopularniejszych atrakcji w mieście, zwłaszcza dla miłośników przyrody, jest spacer wzdłuż rzeki Akerselva. To doskonały pomysł na zwiedzanie stolicy Norwegii, poznanie poszczególnych jej dzielnic oraz zwyczajów lokalnej ludności. Przepiękne lasy i parki otaczające Akerselvę nazywane są zielonymi płucami Oslo, a podczas spaceru nad brzegiem rzeki można zobaczyć aż 20 wodospadów! Jeden z nich znajduje się pomiędzy charakterystycznymi budynkami przemysłowymi Vøyenfossen.

Opera w Oslo

W samym centrum miasta, niedaleko głównego dworca, znajduje się wyjątkowy gmach opery w Oslo. To jedna z największych atrakcji stolicy, a przy tym prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników współczesnej architektury. Budynek został bowiem nagrodzony wieloma bardzo prestiżowymi nagrodami, m.in. Międzynarodową Nagrodą Architektoniczną za przełomowy i nowatorski design. Odwiedzającym operę udostępniono dach budynku – to idealne miejsce do zrobienia pamiątkowej fotografii.

Twierdza Akershus

Niedaleko gmachu opery znajduje się pochodząca z XIII wieku twierdza Akershus. To okazały zabytkowy kompleks, na którego terenie turyści mogą odwiedzić liczne muzea, a nawet zobaczyć grobowiec królewskiej rodziny. Co więcej, w obiekcie znajduje się punkt widokowy, z którego można podziwiać przepiękny budynek miejskiego ratusza.

Karl Johans Gate i Parlament

Odwiedzając Oslo, warto również przejść się po deptaku na Karl Johans Gate, będącym jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w mieście. Ulica tętni życiem o każdej porze roku. Deptak otaczają urokliwe zabytkowe kamieniczki, liczne restauracje i eleganckie hotele, a niedaleko znajduje się Teatr Narodowy. Zwiedzanie tego miejsca warto rozpocząć od odwiedzenia Parlamentu. Wnętrze budynku można obejrzeć bezpłatnie albo skorzystać z usług przewodnika.

