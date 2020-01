Ekscentryczny miliarder Yusaku Maezawa szuka partnerki, która poleci z nim na księżyc. Japończyk ma odbyć turystyczny lot z firmą SpaceX, który zaplanowany jest na 2023 rok. Ma to być pierwszy turystyczny lot na księżyc od 1972 roku.

Yusaku Maezawa to znany japoński miliarder, którego majątek szacowany jest na 3 miliardy dolarów. Spory udział w tej sumie mają zgromadzone przez mężczyznę dzieła sztuki. To właśnie on w 2023 roku ma wziąć udział w turystycznym locie na Księżyc, który zorganizuje firma SpaceX. Wcześniej zapowiadał, że zamierza zabrać w przestrzeń kosmiczną grupę artystów. Teraz okazuje się również, że chce, by towarzyszyła mu partnerka.

Miliarder rozstał się niedawno ze swoją dziewczyną – aktorką Ayame Goriki. Nie chce być jednak samotny. „Gdy uczucie samotności i pustki powoli zaczynają do ciebie docierać, myślę o jednej rzeczy: nadal kochać jedną kobietę” – napisał na swojej stronie internetowej.

44-latek chce przeżyć lot turystyczny w kosmos z „wyjątkową” kobietą. Do 17 stycznia można wysyłać do niego zgłoszenia, a pod koniec marca Japończyk wybierze kobietę, która poleci z nim. Kandydatki muszę mieć powyżej 20 lat, być singielkami i mieć pozytywne nastawienie do świata. „Chcę znaleźć życiową partnerkę (…). Wraz z moją przyszłą partnerką chcę wykrzyczeć naszą miłość i pokój na świecie z kosmosu” – stwierdził.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020

Źr.: Radio ZET, Twitter/Yusaku Maezawa (MZ)