Ronnie Ferrari to osoba, o której w ubiegłym roku zrobiło się bardzo głośno. Wszystko za sprawą hitu „Ona by tak chciała”, który przyniósł twórcy ogromną popularność. Teraz wokalista zaprezentował w sieci swój kolejny singiel pt. „Radiówka”.

Ponad 100 milionów wyświetleń w serwisie YouTube osiągnął hit „Ona by tak chciała”. Początkowo internetowy hit błyskawicznie przeniósł się na masowe imprezy, wokalista rozpoczął koncerty, pojawił się między innymi na Stadionie Narodowym. Nic więc dziwnego, że Hubert Kacperski, bo tak naprawdę nazywa się artysta, zamierza iść za ciosem.

Ronnie Ferrari wypuścił do sieci kolejny singiel pt. „Radiówka”. To eksperyment z nieco innym rodzajem muzyki. W ten sposób artysta zapowiada swój album, który ma ukazać się do końca marca. „Chciałbym żeby każdy znalazł coś dla siebie więc… Proszę bardzo, dla wszystkich! Pracuję nad albumem, który pokaże się do końca marca – wtedy ruszamy z klipami etc.” – napisał.

Wokalista obiecał fanom, że ich nie zawiedzie. „Póki co koncertuje dla was, jeżdżę po całej Polsce, by móc się z wami zobaczyć i przeżyć wspólnie te wszystkie piękne chwile, która, jak mam nadzieję, będą trwały jeszcze długo i długo! Obiecuję, że was nie zawiodę…” – zapowiedział.

Nowego hitu można posłuchać poniżej.

