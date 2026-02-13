Leszek Miller niezwykle krytycznie skomentował ostatnią wypowiedź Włodzimierza Czarzastego o dostępie do informacji niejawnych. Marszałek Sejmu stwierdził, że nie wypełnił ankiety służb, bo… była „zbyt uciążliwa”.

Czarzasty na antenie Polsat News mówił o aferze wokół jego dostępu do informacji niejawnych. Marszałek Sejmu stwierdził, że poprzedni marszałkowie również nie wypełniali tych ankiet, bo nie mogli tego zrobić. Polityk lewicy wcześniej jednak należał do sejmowej komisji służb specjalnych. Wówczas ankiety również nie wypełnił.

„Podjąłem decyzję, że jej nie wypełnię. Taką ankietę wypełniałem, z tego co pamiętam, 20 lat temu jak byłem w KRRiT” – przypomniał Czarzasty. W dalszej części wypowiedzi polityk przedstawił zdumiewające wyjaśnienie. „To uciążliwa ankieta i postanowiłem jej nie wypełniać” – powiedział.

Na te słowa ostro zareagował Miller. „Pan marszałek wypiął się tym samym na cały system weryfikacji osób pełniących wysokie funkcje państwowe uznając, że państwo jest dla niego, a nie on dla państwa” – napisał w mediach społecznościowych.

„Ankieta bezpieczeństwa z definicji ma być uciążliwa. Jej sens polega właśnie na tym, by sprawdzić to, czego nie weryfikuje się łatwo: powiązania, zależności, zobowiązania, słabości. To nie jest formularz satysfakcji klienta po wizycie w hotelu, lecz instrument ochrony państwa. Jeśli przestaje być uciążliwa, przestaje być skuteczna” – dodał Miller. „Jeżeli ktoś uznaje je za zbyt męczące, to problemem nie jest procedura, tylko jego stosunek do odpowiedzialności. Jeśli ciężar odpowiedzialności wydaje się ponad siły łatwo się z niego wydobyć” – podsumował.

Źr. Polsat News; facebook