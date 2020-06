W ostatnich dniach w Polsce notowane były rekordowe przyrosty przypadków koronawirusa. Ten temat pojawił się w rozmowie z Łukaszem Szumowskim na antenie RMF FM. Minister zdrowia nie wykluczył, że obostrzenia powrócą.

W poniedziałek zanotowano w Polsce 599 nowych przypadków koronawirusa. Również w sobotę i niedzielę przypadków było rekordowo dużo. Nic więc dziwnego, że natychmiast pojawiły się pytania o możliwy powrót obostrzeń. Między innymi na ten temat Łukasz Szumowski rozmawiał na antenie RMF FM.

Minister zdrowia w wywiadzie przestrzegał przed nadmiernym optymizmem. „Jeżeli pan zachoruje i pan oczywiście przejdzie to jako zdrowy, w średnim wieku człowiek, bez specjalnych powikłań, ale spotka się pan z mamą, tatą, ciotką, wujkiem i oni poumierają. To to już są takie bezpośrednie, namacalne, bliskie tragedie. I tego się bójmy” – powiedział.

Szef resortu zdrowia nie wykluczył, że obostrzenia powrócą. „Mam wrażenie, że Polacy w ogóle już zapomnieli, że mamy epidemię. Do obostrzeń zawsze można wrócić i na pewno takie scenariusze również rozważamy” – mówił.

Jednocześnie Łukasz Szumowski wyraźnie zaznaczył, że nie jest możliwe powtórne zamrożenie gospodarki. „Natomiast nie da się zrobić lockdownu powtórnie. Nie da się, bo wtedy poumierają ludzie na onkologii, na choroby sercowe, naczyniowe. Depresje ekonomiczna również powoduje śmierć” – powiedział.

Źr.: RMF FM