Mateusz Morawiecki zabrał głos ws. projektu ustawy medialnej zwanej „Lex TVN”. Premier odpowiedział na pytanie dotyczącego tego, co ws. aktu prawnego zrobi prezydent Andrzej Duda.

Sprawa wokół „Lex TVN” cały czas rozpala zarówno media, jak i Polaków, którzy ochoczo komentują publikację dotyczące tego tematu. Coraz większa presja spoczywa na Andrzeju Dudzie. Wielu zwolenników stacji TVN oraz osób, które projekt ustawy medialnej uważają za szkodliwy, sugeruje, iż prezydent powinien zawetować akt prawny.

Ostatnio głos w tej sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki, którego zapytano o to, co jego zdaniem zrobi Andrzej Duda. Szef polskiego rządu odniósł się do tego podczas konferencji prasowej w Rudzie Śląskiej.

„Pan prezydent zawsze podejmuje decyzje wyłącznie w oparciu o przesłanki, które analizuje, o swoją najlepszą wiedzę. To jest jego wola, jego decyzja” – oświadczył Mateusz Morawiecki, który chwilę później stwierdził, że nie ma wiedzy temat tego, jaką decyzję podejmie głowa państwa.

„Jaka będzie, tego oczywiście nie wiemy. Decyzja jest w rękach pana prezydenta” – powiedział szef polskiego rządu podczas spotkania z dziennikarzami. Morawieckiego zapytano również, czy w jego ocenie projekt ustawy potocznie zwany „Lex TVN” nie wpłynie negatywnie na relacje polsko-amerykańskie.

„Takich obaw nie mam, bo przez doprecyzowanie ustawy o radiofonii i telewizji przede wszystkim tworzymy system, który jest porównywalny do tego w Niemczech, we Francji czy w Austrii” – zapewnił premier polskiego rządu.