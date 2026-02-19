Mateusz Morawiecki szykuje rozłam w PiS i niebawem wyprowadzi z partii kilkudziesięciu posłów? Taki sensacyjny scenariusz wyłania się z ustaleń portalu zero.pl. Były premier ma być niezadowolony ze swojego małego wpływu na kierunek, w jakim zmierza partia.

„W otoczeniu Mateusza Morawieckiego narasta niezadowolenie. Były premier i jego ludzie uważają, że we władzach Prawa i Sprawiedliwości jest nadreprezentacja działaczy byłej Solidarnej Polski i innych polityków o bardziej radykalnych poglądach” – donosi zero.pl. Według ustaleń portalu, Morawiecki i jego stronnicy uważają, że dysponują zbyt małym wpływem na program partii. Nie podoba im się również marginalizowanie tematów gospodarczych.

„W Komitecie Wykonawczym jest gigantyczny przechył w kierunku ”solpolu”. Zmianę nastrojów w partii mogłyby pokazać wybory na lokalnym szczeblu, ale te są ciągle przekładane. Były planowane na jesień ubiegłego roku, ale prezes chyba boi się prawdziwej weryfikacji” – powiedział w rozmowie z zero.pl jeden z polityków z frakcji „harcerzy”.

Morawiecki chce w ten sposób zyskać poważny argument, gdy za kilka miesięcy nadejdzie czas układania list wyborczych. Zgodnie z założeniami ma się nim stać zdolność pójścia swoją drogą poza PiS.

Anonimowy polityk z frakcji „maślarzy” w rozmowie z zero.pl nie zawahał się przed użyciem mocnych słów jak „zdrada”. Przyznał jednocześnie, że nie są zaskoczeni takimi doniesieniami. „Prowadzą grę na podział partii, to jasne. Uważam, że nie powinniśmy na to spokojnie patrzeć i czekać aż zaczną szantażować władze PiS” – powiedział.

