W Polsce mamy pełen zakres swobód, tolerancji i wolności dla wszystkich, którzy nie naruszają wolności drugiego człowieka – powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Radiem Rodzina. Szef rządu odniósł się do oskarżeń o dyskryminację społeczności LGBT.

Podczas wywiadu premiera Mateusza Morawieckiego z Radiem Rodzina poruszony został wątek ostatniego oświadczenia Konferencji Episkopatu Polski dotyczącego „ideologii LGBT”. Biskupi zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, z którymi wiązałoby się wprowadzenie postulatów środowisk LGBT w życie.

W szczególności przypomniano o rozszerzeniu rozumienia rodziny i instytucji małżeństwa. KEP niepokoi się również propozycją przyznania prawa osobom od 16. roku życia do określania swojej płci. Szef rządu zgodził się ze stanowiskiem polskiego Kościoła w tej sprawie.

„Trzeba powiedzieć, że w Polsce mamy pełen zakres swobód, tolerancji i wolności dla wszystkich, którzy nie naruszają wolności drugiego człowieka” – oświadczył Morawiecki.

Polityk zwrócił uwagę, że wolność wyrażania poglądów jest ograniczona wolnością innego człowieka. „W momencie, kiedy narusza się – z jednej strony swobody i wolności drugiego człowieka, albo godność, albo prowokuje się niepotrzebnie – a z takimi akcjami też mieliśmy do czynienia – to my mówimy i ja mówię: dość” – stwierdził premier.

Morawiecki podkreślił także, że tolerancja nie oznacza akceptacji. Nie należy zabraniać głoszenia poglądów, tylko dlatego, że nie zgadzamy się z ich treścią. Nie oznacza to jednak ich afirmacji. „Tolerancja – tak, ale nachalna propaganda i afirmacja pewnych ideologii – niekoniecznie, albo po prostu – nie” – podkreślił premier.

Źródło: Radio Rodzina, KEP