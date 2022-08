Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do tragicznego wypadku polskiego autokaru, do jakiego doszło nad ranem w Chorwacji. Niestety w tragedii zginęło 12 osób, a ponad 30 odniosło obrażenia.

Wypadek nastąpił ok. godz. 5:40 a autostradzie A4 niedaleko Zagrzebia. Polski autokar wjechał do rowu. Chorwackie media podają, że większość pasażerów to dzieci. Niestety jest wiele ofiar śmiertelnych.

Do sprawy odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Na Twitterze poinformował, kim były ofiary tragedii. „Dziś rano w tragicznym wypadku polskiego autokaru w Varazdin w Chorwacji zginęło 11 osób, a 34 są ranne i hospitalizowane. To pielgrzymi, którzy zmierzali do Medjugorie. Chcę przekazać moje najgłębsze wyrazy współczucia dla rodzin ofiar” – napisał szef rządu. Już po opublikowaniu wpisu nadeszła informacja o tym, że w szpitalu zmarła 12 osoba.

„O szczegółach tragedii rozmawiałem dziś rano z premierem Chorwacji @AndrejPlenkovic, który zapewnił o pełnym wsparciu chorwackich służb medycznych. Poleciłem naszym służbom konsularnym organizację wsparcia dla rodzin uczestników wypadku” – dodał Morawiecki w kolejnym wpisie.

Premier poinformował również o wysłaniu do Chorwacji ministra Adama Niedzielskiego, wiceszefa MSZ Marcina Przydacza i polskich medyków oraz psychologów.

