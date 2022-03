Ukraina dziś walczy nie tylko we własnym imieniu, lecz za całą Europę, za naszą wolność i za naszą przyszłość – podkreślił premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu. Szef rządu skierował apel do zachodniej opinii publicznej.

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się z przesłaniem do Zachodu. Szef polskiego rządu informuje o dramatycznych skutkach wojny na Ukrainie. W tym kontekście podkreśla postawę Polaków, którzy ruszyli z pomocą.

– Milion ludzi, którzy od pierwszych dni wojny znaleźli w naszym kraju schronienie i wsparcie. Jak dotąd nie musiały w Polsce powstawać wielkie obozy dla uchodźców. Polacy otworzyli przed uciekającymi z Ukrainy nie tylko swoje serca, ale także drzwi swoich domów- powiedział.

– Potrzebujący są przyjmowani przez polskie rodziny. Nocleg i wyżywienie organizowane są też przez parafie, organizacje pozarządowe, samorządy i rząd. Dziś wszyscy Polacy udowadniają, czym jest prawdziwa solidarność. I za to moim rodakom dziękuję – dodał.

Morawiecki dostrzega potrzebę szerokotorowego wsparcia. – To największy kryzys migracyjny w Europie od II wojny światowej. Potrzebujemy działań systemowych i Polska je podejmuje. Dziś rząd przyjął ustawę, która reguluje status uchodźców i udostępnia im niezbędną pomoc. Tworzymy także dedykowany fundusz finansujący to wsparcie – podkreślił.

– Ukraina dziś walczy nie tylko we własnym imieniu, lecz za całą Europę, za naszą wolność i za naszą przyszłość. Dlatego apeluję dziś do wszystkich przywódców i obywateli Unii Europejskiej: to nasza wspólna sprawa i nasza wspólna odpowiedzialność – stwierdził.

– Przed nami decyzje na poziomie unijnym, które systemowo rozwiążą tę kwestię. To moralny egzamin, przed którym dziś staje Europa. Zatem stańmy razem. Nie pozwólmy Ukrainie czekać ani chwili dłużej – dodał.