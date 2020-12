Już niebawem rozpocznie się narodowy program szczepień na Covid-19. W mediach pojawiła się informacja, że preparat przyjmie również premier Mateusz Morawiecki. Czy szef polskiego rządu zaszczepi się przed kamerami?

Byli prezydenci Stanów Zjednoczonych, Bill Clinton, George W. Bush oraz Barack Obama, zapowiedzieli, że przyjmą szczepionkę na Covid-19. Co więcej, mają zrobić to przed kamerami. „Byli prezydenci USA Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton wyrazili gotowość do zaszczepienia się przeciw Covid-19 przed kamerami w celu promocji szczepień” – podaje stacja telewizyjna CNN.

Narodowy program szczepień będzie realizowany również w naszym kraju. Ma to nastąpić na przełomie stycznia i lutego. Nic dziwnego więc, że coraz częściej pojawiają się pytania czy i nasi rządzący przyjmą preparat, który ma nas chronić przeciwko koronawirusowi.

Niedawno pojawiła się informacja, że szczepionkę przyjmie premier Mateusz Morawiecki. Czy szef polskiego rządu, wzorem byłych amerykańskich prezydentów, zrobi to przed kamerami? Na to pytanie odpowiedział szef Kancelarii Premiera, Michał Dworczyk.

Mateusz Morawiecki przyjmie szczepionkę przed kamerami?

Michał Dworczyk przyznał, że szef polskiego rządu, premier Mateusz Morawiecki, przyjmie szczepionkę na koronawirusa. Odniósł się również do tego, czy premier zdecyduje się zrobić to przed telewizyjnymi kamerami.

„Tak, według mojej wiedzy premier planuje się zaszczepić. Przed kamerami? Tego nie wiem. Od strony wizerunkowej jeszcze takie kwestie nie były omawiane” – powiedział szef Kancelarii Premiera na antenie Radia ZET.

Słowa Dworczyka natychmiast zaczęli komentować internauci. „Cały czas twierdzę , że szczepienia czas zacząć od Prezydenta i całej obsługi. To samo Premier, Prezydenci miast i obsługa, wojewodowie i rady miast, marszałkowie, burmistrzowie” – napisał jeden z nich.