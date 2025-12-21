Po tragicznej śmierci 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze w mediach społecznościowych szybko zaczęły krążyć fałszywe informacje. Część wpisów sugerowała, że zatrzymana w sprawie 12-latka jest narodowości ukraińskiej. Do tych doniesień stanowczo odniosło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Resort spraw wewnętrznych poinformował, że rozpowszechniane w internecie treści dotyczące pochodzenia zatrzymanej dziewczynki są nieprawdziwe. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podkreśliła, że 12-latka nie jest Ukrainką, a rozpowszechnianie takich informacji to celowa dezinformacja, która wykorzystuje ludzką tragedię i może prowadzić do wzrostu napięć oraz niechęci wobec Ukraińców.

Podejrzana 12-latka z Jeleniej Góry nie jest Ukrainką.



Według ministerstwa fałszywe wpisy były masowo udostępniane i wzbudzały silne emocje wśród internautów. Głos w sprawie zabrał także minister Tomasz Siemoniak, który krótko, lecz jednoznacznie wezwał do zaprzestania dezinformacji. MSWiA zaznaczyło, że rozpowszechnianie nieprawdziwych treści w tak dramatycznych okolicznościach jest krzywdzące nie tylko dla opinii publicznej, ale przede wszystkim dla ofiary i jej bliskich.

Ciało 11-letniej dziewczynki odnaleziono w poniedziałek 15 grudnia na skwerze przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, około 200 metrów od szkoły, do której uczęszczała. Dzień później prokuratura potwierdziła zatrzymanie 12-letniej dziewczynki w związku ze sprawą.

Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska, obie dziewczynki chodziły do tej samej szkoły i znały się z widzenia. Motyw zdarzenia na ten moment pozostaje nieznany.

