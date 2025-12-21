W niedzielne popołudnie na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego wypadku, który wstrząsnął lokalną społecznością. Na przejeździe kolejowym w Ziębicach samochód osobowy marki Kia wjechał pod nadjeżdżający pociąg relacji Praga-Gdynia. W wyniku zderzenia zginęły dwie osoby podróżujące autem – kobieta i mężczyzna.

Do tragedii doszło na przejeździe wyposażonym w nowoczesną sygnalizację świetlną oraz automatycznie opuszczane szlabany. Mimo tych zabezpieczeń, pojazd wjechał na tory w momencie, gdy zbliżał się międzynarodowy pociąg pasażerski. Jak podają służby, nikt z pasażerów ani personelu pociągu nie odniósł obrażeń, co można uznać za szczęśliwy zbieg okoliczności w obliczu siły uderzenia.

Według wstępnych ustaleń policji, wypadek miał miejsce w godzinach popołudniowych, a na miejsce natychmiast skierowano ekipy ratunkowe, straż pożarną oraz funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. Droga krajowa nr 385, biegnąca w pobliżu, została czasowo zamknięta, ale po kilku godzinach ruch został przywrócony.

Śledztwo w toku

Przyczyny wypadku pozostają na razie nieznane, a śledczy skupiają się na analizie dostępnych materiałów dowodowych. Kluczowe znaczenie mają nagrania z kamer monitoringu, które pomogą ustalić, czy szlabany były opuszczone w momencie kolizji. – Badamy wszystkie okoliczności, w tym stan zabezpieczeń na przejeździe – wyjaśnia podkom. Katarzyna Mazurek z lokalnej policji, podkreślając, że na obecnym etapie nie można wykluczyć żadnego scenariusza, w tym błędu ludzkiego czy awarii technicznej.

Wypadek spowodował poważne zakłócenia w ruchu kolejowym na trasie między Ziębicami a Kamieńcem Ząbkowickim. PKP Intercity wstrzymało kursy pociągów na czas prac śledczych i usuwania skutków kolizji. Dla pasażerów uruchomiono tymczasową komunikację zastępczą w postaci autobusów, aby zminimalizować opóźnienia i zapewnić kontynuację podróży.

