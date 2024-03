Dress code jest to zwrot, z którym każda osoba powinna być zaznajomiona. Chociaż pochodzi z języka angielskiego to dotyczy każdej osoby i oznacza wytyczne odnośnie do stroju, który obowiązuje w danej instytucji, firmie czy w szkole. Dress code to pewien schemat ubioru, w który należy się wpisać i jaki trzeba przestrzegać w związku z rygorem nałożonym odgórnie.

Czym jest dress code?

Dress code jest ogółem pewnych reguł, zasad dotyczących ubioru. Chodzi o formalny strój zakładany na różnego typu okazje oraz okoliczności. Ponadto dress code obowiązuje również w wielu firmach i instytucjach, a także w urzędach czy biurach. Szczególnie jest on wymagany w miejscach, które powinny cieszyć się wysoką reputacją i tych w jakich odbywają się formalne wydarzenia. Oczywiście warto mieć na uwadze, że dress code nie obowiązuje w każdej firmie, a jego wprowadzenie oraz zasady dotyczą danej branży oraz firmy. Może obowiązywać zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Chociaż w każdej pracy najistotniejsze są umiejętności, a także kompetencje pracownika, to jednak schludny wygląd także ma ogromne znaczenie.

W jakich instytucjach obowiązuje dress code?

Z obowiązkowym dress codem można spotkać się w różnych biurach, a także instytucjach czy uczelniach. Chociaż w zależności od państwa te standardy różnią się, ponieważ są zależne od kultury oraz kraju, to elegancki strój obowiązuje zarówno w Europie, Azji, jak i na innych kontynentach.

Na przestrzeni lat zasady dotyczące dress codu mocno ewoluowały, a restrykcje związane ze strojem w różnych biurach czy urzędach były modyfikowane. Oczywiście prezencja ma duże znaczenie w pracy i często determinuje również sukces zawodowy, dlatego warto stosować się do pewnych standardów, by niechlujny wygląd nie wpłyną na ocenę naszych kompetencji. Odpowiedni ubiór może wpływać na podejście otoczenia do naszego profesjonalizmu, a jednocześnie obdarzyć nas zaufaniem wśród ludzi.

Dress code obowiązuje w instytucjach kultury, urzędach, uczelniach, szkołach, bibliotekach, a także w wielu biurach i firmach prywatnych. Te zasady zazwyczaj wcielane są przez jednostkę organizacyjną, bądź szefostwo i określają jaki styl ubioru powinien obowiązywać w pracy.

Dress code dla kobiet oraz mężczyzn

Dress code obowiązuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Strój męski często powiązany jest z białą koszulą ze spinkami, muszką, bądź krawatem, a także garniturem i eleganckimi butami. Z kolei strój damski w wielu firmach wiąże się ze spódnicą za kolano w stonowanym odcieniu, marynarką, bluzką o niezbyt dużym dekolcie, a także butami na niewysokim obcasie.

W zależności od miejsca różnią się zasady ubioru formalnego lub biznesowego. W niektórych placówkach są mniej formalne, a pracodawca pozwala na większą swobodę w ubiorze. Ponadto w dress code wpisuje się także biżuteria i tutaj czasem jest przyzwolenie na stonowane delikatne kolczyki, a niekiedy na mocne elementy biżuterii, jak chokery typu https://lilou.pl/pl/sklep/bizuteria/naszyjniki/chokery.html. Miej na uwadze, że dress code wpisuje się również w uczesanie oraz makijaż. Często informacje na ten temat zawarte są w regulaminach pracowniczych.

Artykuł sponsorowany