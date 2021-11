Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował na antenie Programu 1 Polskiego Radia, że w dzisiejszym raporcie resortu pojawi się informacja o 9512 nowych zakażeniach COVID-19. W stosunku do danych z ubiegłego poniedziałku jest to wzrostu o 30 procent.

Porównanie danych tydzień do tygodnia wskazuje, że wciąż rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia poinformował, że w dzisiejszym raporcie pojawi się informacja o 9512 nowych zachorowaniach. „Jeśli porównamy ten wynik do ubiegłego poniedziałku, to jest wzrost o 30 procent, czyli mimo tych czterech dni wolnych widzimy, że nowych zakażeń przybywa” – powiedział.

Wiceminister zdrowia ocenił, że sama liczba nie odzwierciedla z pewnością sytuacji pandemicznej w kraju. „Mieliśmy cztery dni wolne od pracy, więc myślę, że ten dzisiejszy wynik poniżej 10 tysięcy na pewno nie odzwierciedla sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju” – stwierdził.

Niepokojący jest również fakt kolejnych wzrostów liczby osób w szpitalach. „Ostatniej doby przybyło 550 nowych osób. W tej chwili w polskich szpitalach przebywa 14 123 osób – to bardzo dużo” – powiedział.

Czytaj także: Nie będzie kolejnego lockdownu? Premier nie pozostawia wątpliwości

Żr.: Polskie Radio