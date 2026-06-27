Policja zatrzymała 36-letniego Ukraińca, który na forum internetowym formułował groźby śmierci, których celem miał się stać prezydent Karol Nawrocki. Jeszcze w sobotę zatrzymany mężczyzna trafi do prokuratury.

Podczas upublicznionej internetowej rozmowy z jeszcze nieustaloną osobą 36-letni Ukrainiec formułował groźby śmierci pod adresem prezydenta.

„Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zatrzymali mężczyznę, który kierował groźby pod adresem prezydenta RP” – powiedziała w sobotę mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Policjantka potwierdziła, że zatrzymany to 36-letni obywatel Ukrainy. Zapowiedziała, że jeszcze w sobotę funkcjonariusze doprowadzą zatrzymanego do prokuratury.

Jak powiedziała mł. asp. Anna Baran, 36-latek będzie odpowiadał za naruszenie artykułu 226 Kodeksu karnego, który mówi o publicznym znieważeniu lub poniżeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo do dwóch lat więzienia.

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Źr. Interia