Karol Nawrocki został liderem najnowszego rankingu zaufania do polityków przygotowanego przez IBRiS dla Onetu. W ciągu miesiąca zaufanie do prezydenta wzrosło o 8,4 pkt proc. i osiągnęło poziom 54,8 proc. Największy spadek zanotował natomiast prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Z badania wynika, że Karolowi Nawrockiemu ufa obecnie 54,8 proc. Polaków. Na wynik ten składa się 23,8 proc. odpowiedzi „zdecydowanie ufam” oraz 31 proc. „raczej ufam”. Jednocześnie 39,3 proc. respondentów deklaruje brak zaufania do prezydenta. Jak podkreśla Onet, jest to najlepszy wynik w historii sondaży zaufania IBRiS. Dotychczasowy rekord należał do Szymona Hołowni, któremu w styczniu 2024 roku ufało 54,4 proc. badanych.

Drugie miejsce w rankingu zajął minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z wynikiem 42,6 proc., a trzecie premier Donald Tusk, któremu ufa 38,1 proc. respondentów. Kolejne miejsca zajęli:

Włodzimierz Czarzasty – 36 proc.,

Mateusz Morawiecki – 35,3 proc.,

Władysław Kosiniak-Kamysz – 34,9 proc.

Największy spadek zaufania odnotował Rafał Trzaskowski. Prezydentowi Warszawy ufa obecnie 32,5 proc. badanych, co oznacza spadek aż o 5,6 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wyraźnie pogorszył się również wynik Krzysztofa Bosaka, który stracił 5,1 pkt proc. i uzyskał 29,9 proc. zaufania. Spadki zanotowali także m.in. Krzysztof Gawkowski (23,6 proc.), Sławomir Mentzen (23,4 proc.), Adrian Zandberg (18,4 proc.) oraz Szymon Hołownia, który z wynikiem 14,5 proc. zamknął ranking. Największy wzrost, poza Karolem Nawrockim, odnotował Grzegorz Braun. Liderowi Konfederacji Korony Polskiej ufa obecnie 23,7 proc. respondentów, czyli o 7,3 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

Badanie Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Onetu zostało przeprowadzone w dniach 19–21 czerwca 2026 roku metodą wywiadów telefonicznych CATI na próbie 1100 dorosłych Polaków.

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