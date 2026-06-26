Słowa Bartosza Arłukowicza wywołały burzę w mediach społecznościowych. Były minister zdrowia, pytany w Kanale Zero o doniesienia dotyczące wykonywania tomografii komputerowej zmarłym pacjentom w Szpitalu Południowym, porównał tę sytuację do badań egipskich mumii.

W trakcie rozmowy prowadzący Jacek Prusinowski przywołał relację dr. Emila Jędrzejewskiego, który twierdził, że w warszawskim szpitalu po śmierci pacjentów wykonywano badania tomograficzne. W odpowiedzi Arłukowicz stwierdził, że takie badania są możliwe również po zgonie, przywołując przykład egipskich faraonów.

– Mumie Tutanchamona i Ramzesa II były diagnozowane. Nauka pozwoliła na postęp i analizę tego, jak się żyło w dawnych czasach, między innymi dzięki tomografii. (…) Tutanchamon miał robioną tomografię, a umarł już dość dawno temu – powiedział Arłukowicz.

Prowadzący zwrócił jednak uwagę, że według relacji sygnalisty w Szpitalu Południowym tomografie miały być wykonywane nie w celach naukowych, lecz – jak twierdzi dr Jędrzejewski – w związku z rozliczeniami świadczeń medycznych. Wypowiedź europosła KO wywołała falę komentarzy i stała się jednym z najczęściej cytowanych fragmentów wywiadu.

Do słów Arłukowicza odniósł się Krzysztof Stanowski. – K***a, wy nie macie żadnych hamulców. To jest taka buta, taka arogancja. Sygnalista mówi: badali zmarłego, żeby papiery się zgadzały, a przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej w programie telewizyjnym mówi: „Tutanchamona też zbadano po śmierci”. Też w Szpitalu Południowym? – powiedział.

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