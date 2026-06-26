Nie milkną echa afery w warszawskim Szpitalu Południowym. W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawia się pytanie, czy za ujawnione nieprawidłowości odpowiedzialność polityczną powinien ponieść prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Najnowszy sondaż pokazuje, że wielu Polaków uważa, iż powinien zrezygnować ze stanowiska.

Z badania pracowni SW Research przeprowadzonego dla tygodnika „Wprost” wynika, że 44,5 proc. respondentów uważa, iż Rafał Trzaskowski powinien ustąpić z funkcji prezydenta stolicy. Przeciwnego zdania jest 31,2 proc. ankietowanych. Z kolei 15,3 proc. badanych nie ma wyrobionej opinii, a 9,1 proc. deklaruje, że nie zna szczegółów sprawy.

Afera w Szpitalu Południowym nabrała rozgłosu po publikacji portalu Zero.pl z 15 czerwca. Według ustaleń serwisu Dawid Kacprzyk – ówczesny koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i radny Koalicji Obywatelskiej w Ursusie – miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w 2025 roku około 1,6 mln zł. Portal informował również o zarzutach dotyczących preferencyjnego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej na oddziale.

Po publikacjach wszczęto szereg kontroli i postępowań. Sprawę badają m.in. prokuratura, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Naczelna Izba Lekarska. Rafał Trzaskowski odwołał także zarząd i radę nadzorczą Szpitala Południowego, zapowiadając pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności.

Wyniki sondażu pokazują, że sprawa Szpitala Południowego zaczyna wykraczać poza kwestie związane z funkcjonowaniem samej placówki i staje się problemem o wymiarze politycznym. Ostateczna ocena odpowiedzialności za ujawnione nieprawidłowości będzie jednak zależeć od ustaleń prowadzonych postępowań oraz wyników kontroli prowadzonych przez właściwe instytucje.

Przeczytaj również: