Karol Nawrocki może liczyć na pozytywną ocenę u 47 proc. Polaków. Z kolei 43 proc. ma o nim negatywne zdanie – wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu”. Wyniki opublikowano w przeddzień pierwszej rocznicy zaprzysiężenia obecnej głowy państwa.

Z badania wynika, że 47 proc. respondentów dobrze ocenia dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego. Przeciwnego zdania jest 43 proc. ankietowanych, natomiast 10 proc. odpowiedziało, że nie ma zdania w tej sprawie.

Opublikowane wyniki pokazują, że opinie Polaków pozostają podzielone, choć przewagę zachowują oceny pozytywne. Badanie przeprowadzono tuż przed pierwszą rocznicą objęcia urzędu przez prezydenta.

Nawrocki popularniejszy, niż PiS

„Karol Nawrocki ma większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość, co oznacza, że udało mu się zdobyć zaufanie wyborców całej prawicy, a może także wyborców innych partii politycznych” – skomentował wyniki badania Sergiusz Trzeciak, specjalista ds. marketingu politycznego, cytowany przez Polsat News.

Ekspert wskazał również, co jego zdaniem mogło wpłynąć na obecne notowania prezydenta. „To prawdopodobnie zasługa zmiany nastawienia nowego prezydenta wobec Ukrainy i odebrania przez niego Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu” – ocenił.

Sondaż Instytutu Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” przeprowadzono w dniach 16-17 lipca na próbie 1021 dorosłych Polaków.

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Źr. Polsat News; Super Express