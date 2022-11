W wieku zaledwie 36 lat zmarł Rafał Moks, wieloletni zawodnik występujący na galach KSW. O śmierci zawodnika informuje serwis Sportowe Fakty WP.

Jako pierwszy o śmierci zawodnika poinformował Maciej Turski. Jego informacje szybko potwierdził Artur Mazur z WP SportoweFakty. Rafał Moks miał zaledwie 36 lat. Na razie nie podano do publicznej wiadomości przyczyn śmierci sportowca.

Portal WP Sportowe Fakty przypomina, że Moks w zawodowym MMA debiutował w 2007 roku na gali Fight Club Berlin 10. Popularność zdobył, gdy trafił do KSW w 2011 roku.

Choć początki były trudne, to później Moks wygrywał kilkukrotnie pod rząd. Później znów przyszły niepowodzenia. Po raz ostatni kibice śledzili jego walkę w KSW 35, która odbyła się w 2016 r.

Rafał Moks pochodził ze Szczecina i trenował w tamtejszym klubie. Jeszcze w ubiegłym roku zapowiadał swój powrót do KSW. Jednak nie doszło to do skutku.

