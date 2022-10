Szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock przyleciała dziś z wizytą do Polski. Podczas swojego przemówienia podkreśliła, że Niemcy „bez ograniczeń” poczuwają się do swojej odpowiedzialności historycznej. Jednocześnie jasno zaznaczyła, że kwestia reparacji za okres II wojny światowej została zamknięta.

Annalena Baerbock zareagowała na notę dyplomatyczną w kwestii reparacji wojennych, jaką Niemcy otrzymały od polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. O jej przesłaniu informował szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

Szefowa niemieckiego MSZ podczas wizyty w Polsce jasno stwierdziła, że jej kraj poczuwa się do odpowiedzialności za przeszłość. „Niemcy poczuwają się do swojej odpowiedzialności historycznej bez ograniczeń. Naszym wiecznym zadaniem będzie przypominanie o cierpieniu, które Polsce zadały Niemcy. W sposób brutalny, z kampanią germanizacji, wyniszczeniem. Pamięć o tym musimy przekazywać młodym ludziom w Niemczech” – powiedziała.

Jednocześnie Annalena Baerbock jasno zaznaczyła, że kwestia reparacji jest zamknięta. „Szczególnie w Niemczech musimy zawsze o tym przypominać. I to jest część, nad którą możemy wspólnie pracować. Ale kwestia reparacji jest kwestią zamkniętą. Dobrą wiadomością jest to, że mamy wspólną przyszłość z naszą Unią Europejską” – mówiła. „Mimo naszej odpowiedzialności, jesteśmy wdzięczny naszym sąsiadom, że udało nam się odbudować porządek pokojowy. Ta sprawa jest dla nas już wyjaśniona. Ważne jest jednak, by ludzie pamiętali o przestępstwach popełnionych tutaj, w Warszawie, przez Niemców. Ofiary powinniśmy ciągle wspierać”- dodała.

Czytaj także: Ukraina chce wejść do NATO. Pierwszy kraj Sojuszu mówi „nie”

Źr.: Onet