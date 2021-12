Nietypowa sytuacja w programie Gość Radia ZET. Wśród pytań, jakie internauci skierowali do rzecznika rządu, pojawiło się jedno od Leszka Balcerowicza. Piotr Muller najpierw się zmieszał, ale po chwili odpowiedział.

Piotr Muller był gościem w Radiu ZET. Rozmowa dotyczyła między innymi aktualnej sytuacji epidemicznej. Rzecznik rządu mówił o konieczności wprowadzania obostrzeń spowodowanych aktualną sytuacją epidemiczną. Nie wykluczał również, że jeżeli sytuacja się nie poprawi to rząd zdecyduje się na wprowadzanie kolejnych ograniczeń.

Zarówno rozmowa, jak i pytania zadawane przez internautów, dotyczyły jednak nie tylko pandemii COVID-19, ale również aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Wśród pytań pojawiło się jedno, które zadał były minister finansów i były prezes Narodowego Banku Polskiego. „Będzie się pan wstydził?” – zapytał bez ogródek.

Rzecznik rządu przez chwilę nie ukrywał zaskoczenia, ale po chwili odpowiedział, apelując do Leszka Balcerowicza, bez zmierzył się z odpowiedzialnością polityczną. Nawiązał przy tym do głośnej reformie likwidującej PGR-y, która, zdaniem wielu osób, przebiegła nieprawidłowo i skazała wiele osób na bezrobocie. „Niech przyjedzie do powiatu słupskiego, z którego pochodzę i zobaczy, jak wyglądają ofiary jego zmian” – stwierdził Piotr Muller.

Żr.: Radio ZET