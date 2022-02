Zawroty głowy mogą być kolejnym nietypowym objawem zakażenia Omikronem – informują autorzy publikacji zamieszczonej w amerykańskiej National Library of Medicine, którą przytacza serwis Medonet. Autorzy apelują do lekarzy, by go nie lekceważyć, ponieważ może pojawiać się na różnych stadiach choroby.

Wydłuża się lista potencjalnych objawów związanych z COVID-19. Autorzy publikacji zamieszczonej w amerykańskiej National Library of Medicine informują, że zaliczyć do nich można również zawroty głowy. Co istotne, pacjenci zgłaszają przede wszystkim uczucie wirowania oraz problemy z równowagą a nie uczucie zbliżającego się omdlenia. Istotne jest, że objawy te pojawiają się zarówno przy ostrej infekcji COVID-19, jak również przy przechodzeniu niemal bezobjawowym. Zawroty głowy zalicza się także do objawów long covid pojawiających się u ozdrowieńców.

Autorzy publikacji zauważają, że zawroty głowy częściej pojawiają się w przypadku zakażenia Omikronem. „Chcielibyśmy podkreślić, że zawrotów głowy nie należy lekceważyć, ponieważ udowodniono, że jest to zauważalna manifestacja kliniczna wśród pacjentów z COVID-19” – informują. „Konieczne jest, aby lekarze prowadzący zachowali czujność, zwłaszcza w przypadku radzenia sobie z niespecyficznymi obawami, takimi jak zawroty głowy, ponieważ można je łatwo przeoczyć” – dodają.

Jednocześnie autorzy zalecają pacjentom odczuwającym tego typu objawy szczególną ostrożność, szczególnie przy zmianie pozycji. Jeżeli zawroty głowy utrzymują się dłużej lub nasilają, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Żr.: Medonet