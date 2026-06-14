Poseł partii Centrum Norbert Pietrykowski skrytykował wypowiedź Krzysztofa Stanowskiego dotyczącą pracownicy skarbówki. W geście sprzeciwu polityk odczytał oświadczenie na antenie Kanału Zero, a następnie opuścił studio. Na odpowiedź właściciela kanału nie trzeba było długo czekać.

Sprawa ma związek z wydarzeniami z końca maja. Wówczas media informowały o restauratorze z Gdańska, który został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł po kontroli przeprowadzonej przez pracownice Urzędu Skarbowego w Sopocie. Kontrolerki zamówiły pizzę z krewetkami, a sposób rozliczenia sprzedaży wzbudził ich zastrzeżenia.

Do sprawy odniósł się Krzysztof Stanowski, który w jednym z nagrań ostro skrytykował działania urzędniczki. – Ty babo głupia, wredna, babsko obrzydliwe. Czy ty myślisz, że my cię zatrudniliśmy w państwie polskim do tego, żebyś chodziła i kminiła, jaką pizzę porąbaną zamówić, żeby stawka VAT-u nie była oczywista? – mówił. – Przecież ciebie to powinni trzymać na rynku, rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik – dodał.

Jak informuje portal Press.pl, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku złożył zawiadomienie do prokuratury dotyczące możliwego znieważenia funkcjonariusza publicznego. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Mateusz Martyniuk przekazał, że zawiadomienie jest obecnie analizowane. Temat powrócił podczas sobotniego wydania programu „Tygodnik Polityczny” w Kanale Zero. Norbert Pietrykowski odczytał przygotowane oświadczenie.

– Jest sprawa, która od kilku dni bardzo głęboko siedzi mi w głowie. I im bardziej o niej myślę, tym to bardziej nie mieści się w głowie. Nie przyszedłem tu bronić urzędu, nie przyszedłem bronić mandatu, nie przyszedłem bronić żadnej decyzji administracyjnej – powiedział poseł. – Przyszedłem powiedzieć jedno: w tej sprawie u państwa przekroczono granice. Można krytykować decyzje, można punktować przepisy, można rozliczyć państwo, kiedy działa w sposób niezrozumiały dla obywatela. Ale nie można zamieniać konkretnej kobiety w publiczny cel, bo krytyka dotyczy decyzji, a poniżanie dotyczy człowieka – dodał. Po zakończeniu wystąpienia polityk opuścił studio.

Do sytuacji odniósł się następnie Krzysztof Stanowski w mediach społecznościowych.

Pan Pietrykowski ze cztery razy mnie prosił, żeby go zaprosić do studia, wizytówki dawał, ostatnio spotkaliśmy się na lotnisku i telefon wziął "żeby się przypomnieć", a jak już dostał zaproszenie to wydukał coś z kartki i wyszedł 😂😂😂 https://t.co/UTB8ovMWdC — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) June 13, 2026

Przeczytaj również: