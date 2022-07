Nowa system obrony przeciwlotniczej jest już w Polsce. Dostarczyli go Brytyjczycy, ma nas bronić przed Rosją, a głos w tej sprawie zabrał wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Sky Sabery, bo tak nazywają się systemy dostarczone przez Wielką Brytanię, zostały rozlokowane we wschodniej części naszego kraju przy granicy z Ukrainą. Systemy zostały skierowane do Polski w wyniku wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli brytyjskiego rządu. W marcu mówił o tym tamtejszy szef MON Ben Wallace, który w tamtym czasie gościł w Warszawie. Dodatkowo do naszego kraju wysłanych zostanie 100 żołnierzy, którzy mają obsługiwać systemy.

Sky Sabre to system przeciwlotniczy średniego zasięgu wprowadzony na wyposażenie brytyjskich sił zbrojnych w grudniu ubiegłego roku. Ws. jego rozlokowania w naszym kraju głos zabrał szef polskiego MON, Mariusz Błaszczak.

– Brytyjski system obrony powietrznej Sky Sabre jest już w naszym kraju, aby przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej – napisał Błaszczak na swoim profilu społecznościowym.

Błaszczak dodał również, że jest to efekt silnych relacji z Wielką Brytanią i dowód wspólnej troski o bezpieczeństwo wschodniej flanki.