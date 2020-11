Trzy osoby zginęły w wyniku zamachu, do którego doszło w Wiedniu – informuje Reuters. Szef MSW Karl Nehammer nazwał go „odrażającym” i potwierdził, że był to atak terrorystyczny.

Wiele wskazuje na to, że jeden z mężczyzn odpowiedzialnych za strzelaninę był islamskim terrorystą. Informację w tej sprawie przekazał minister spraw wewnętrznych Austrii Karl Nehammer. W wyniku zamachu zginęła kobieta i dwóch mężczyzn. Reuters podaje, że co najmniej 14 osób zostało rannych a sam napastnik zginął od policyjnych kul.

Mężczyzna z bronią zaatakował łącznie w sześciu miejscach na terenie Wiednia, zaczynając od wejścia do głównej synagogi Austrii. Jak relacjonowali świadkowie, napastnik miał strzelać na oślep, celując przede wszystkim w grupy ludzi. Na zewnątrz znajdowało się wówczas wiele osób, ponieważ od dziś w Austrii obowiązują kolejne obostrzenia mające przeciwdziałać pandemii COVID-19.

„Najtrudniejszym dniem dla Austrii od wielu lat” nazwał cała sytuację szef MSW. „Mamy do czynienia z atakiem terrorystycznym, jakiego – dzięki Bogu – przez lata nie doświadczyliśmy w Austrii” – powiedział. Atak określił jako „odrażający” i nazwał go „zamachem terrorystycznym”.

Źr.: TVP Info, TVN24