80 centów państwa członkowskie Unii Europejskiej zapłacą za każdy kilogram plastiku, który został zużyty do produkcji opakowań a nie jest poddany recyklingowi. To decyzja, która zapadła ostatnio na posiedzeniu Rady Europejskiej. Oznacza to, że ceny produktów mogą znacznie wzrosnąć.

W 2017 roku Polska osiągnęła poziom 35 procent recyklingu plastikowych opakowań. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, powinniśmy stopniowo zwiększać ten odsetek. W tym roku to powinno być już 44 procent a za pięć lat aż 54 procent opakowań.

Teraz Unia Europejska zdecydowała się na kolejny krok mający zachęcać państwa członkowskie do wprowadzenia lepszych systemów segregacji odpadów i odzyskiwania tworzyw sztucznych. To podatek w wysokości 80 centów za każdy kilogram plastiku, który został wykorzystany do produkcji opakowań a nie może być poddany recyklingowi.

Szacuje się, że w ciągu najbliższych siedmiu lat Polska będzie musiała zapłacić około 3 miliardy euro podatku od plastiku. Nie wiadomo jeszcze czy zostanie on zapłacony z budżetu czy przerzucony na producentów. Jeżeli w życie wejdzie druga opcja, ceny mogą gwałtownie wzrosnąć, ponieważ podatek będzie stanowił od 25 do nawet 80 procent ceny produktu. „To uderzy po kieszeniach tych, którzy kupują najwięcej produktów w opakowaniach plastikowych” – powiedział w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Robert Szyman z Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Czytaj także: Rząd chce podniesienia płacy minimalnej w 2021 roku! Jest projekt budżetu

Źr.: Gazeta Wyborcza