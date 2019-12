AC Milan intensywnie szuka rozwiązań swoich problemów. Jak donosi niemiecki „Bild„, nowym trenerem Rossonerich ma zostać Ralf Rangnick. To selekcjoner określany jako „naczelny rewolucjonista niemieckiego futbolu”.

Sytuacja Milanu w tym sezonie jest bardzo słaba. Drużyna po 16 kolejkach zajmuje dopiero dziesiąte miejsce w tabeli Serie A. Nic więc dziwnego, że działacze klubu poszukują rozwiązania problemu.

Zmiany trenerskie do tej pory nie działały. W obecnym sezonie z drużyną pracował najpierw Marco Giampaolo, a następnie Stefano Pioli. Jego wyniki nie są jednak satysfakcjonujące i wiele wskazuje na to, że on również wkrótce może pożegnać się z posadą. Według informacji „Bilda”, jego następcą miałby zostać Ralf Rangnick.

61-letni szkoleniowiec pracuje obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie odpowiada za projekty RedBulla. Wcześniej odpowiadał jednak za sukcesy takich drużyn jak Hoffenheim czy RB Lipsk. Nic więc dziwnego, że to właśnie w nim Milan może pokładać nadzieję w odbudowaniu pozycji klubu.

Źr.: Bild