Mateusz Morawiecki zabrał głos ws. obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Podczas wywiadu w TVP3 Wrocław szef rządu odpowiedział na pytania dotyczące ich ewentualnego powrotu.

Podczas wakacji pandemia koronawirusa jakby nieco zelżała, jednak cały czas pojawiają się wątpliwości dotyczące jej nawrotu. Martwi się tym zarówno rząd, jak i obywatele. Niepokój podsycają informację o wariancie Delta, który powstał w Indiach i rozprzestrzenia się po świecie.

Niepokojące są informacje, jakoby nowy wariant był odporny na szczepienia. Świadczą o tym informacje z Izraela, gdzie chorują także ci, którzy przyjęli preparat. Pocieszające jest jednak to, że przechodzą zakażenie stosunkowo łagodnie. Więcej TUTAJ.

Nie dziwi więc, że i w Polsce coraz częściej pojawiają się informacje dotyczące wariantu Delta, który miałby wywołać kolejną falę zakażeń. Jeżeli natomiast pandemia wróciłaby ze zdwojoną siłą, konieczne będzie wprowadzenie obostrzeń. Głos w tej sprawie, podczas wywiadu w TVP3 Wrocław, zabrał premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki o obostrzeniach

Morawiecki podkreślił, że cały czas powinniśmy stosować się do obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. „Musimy być ostrożni i trzymać się zasad – dystans, dezynfekcja, częste mycie rąk, dystans. Te zasady są cały czas bardzo ważne” – powiedział.

Odniósł się również do kwestii obostrzeń. Premier przyznał, że na ten moment nie ma ich w planach. Nie wykluczył jednak, że jeżeli sytuacja będzie się pogarszać, konieczny będzie powrót do restrykcji. „Na razie nie ma w planie kolejnych obostrzeń, ale jeśli sytuacja się pogorszy to będziemy musieli do nich wrócić” – stwierdził.