Odtrucie alkoholowe może być przeprowadzone w domu. Ważny jest jednak stan pacjenta: w niektórych przypadkach wyłącznie hospitalizacja może pomóc. Jak wyjść z ciągu alkoholowego? Na czym polega detoks alkoholowy w domu?

Gdy szpital nie jest konieczny — detoks alkoholowy w domu

Z doświadczenia wiemy, że wielu alkoholików unika odtruwania organizmu w szpitalu. Zazwyczaj związane jest to z traumą oraz warunkami, w jakich pacjenci przeprowadzani są przez detoks alkoholowy. Brak odpowiedniego wsparcia psychicznego oraz poczucia bezpieczeństwa często przyczyniają się do tego, że szpitalne odtruwanie organizmu nie przynosi odpowiednich rezultatów.

Dlatego coraz częściej potrzebujący alkoholicy decydują się na odtrucie alkoholowe w domu. Od lat przeprowadzamy specjalistyczne konsultacje i oferujemy bezpieczne, profesjonalne odtrucie alkoholowe u pacjenta. Pracujemy dyskretnie, dbając o zachowanie maksymalnego komfortu osoby uzależnionej lub zatrutej.

Należy jednak mieć świadomość, że przy występowaniu majaczenia alkoholowego, takie odtruwanie organizmu niestety nie jest możliwe. Wymaga interwencji lekarskiej i leczenia w warunkach szpitalnych.

Jak przebiega profesjonalne odtrucie alkoholowe w domu?

Odtruwanie organizmu z dużej dawki alkoholu ma na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu pacjenta. Najczęściej decydują się na niego alkoholicy będący w ciągu alkoholowym lub po silnym zatruciu alkoholami wysokoprocentowymi. To, jak przebiega odtruwanie alkoholowe, zależy od indywidualnej kondycji pacjenta.

Za każdym razem przeprowadzamy wnikliwy wywiad i na jego podstawie oraz po badaniu fizykalnym oceniamy stan zdrowia osoby z objawami zatrucia alkoholowego lub objawami zespołu abstynencyjnego. Profesjonalne odtrucie alkoholowe jest zawsze przeprowadzane przez wyszkoloną pielęgniarkę lub doświadczonego ratownika medycznego.

Na czym jednak dokładnie polega odtruwanie alkoholowe? Przede wszystkim jest to proces podawania w odpowiednich odstępach czasu wlewów dożylnych. Innymi słowy, to podanie kroplówki z lekami, które zostały zlecone przez lekarza i które pomagają zniwelować objawy padaczki alkoholowej.

Zazwyczaj w okresie odtruwania podawana jest także kroplówka witaminowa (dowiedz się więcej: https://witaminowe-kroplowki.pl/).

Pełne odtrucie alkoholowe trwa do kilku godzin. Jednak czas ten może być różny, w zależności od tego, w jakim stanie jest pacjent i jak wiele alkoholu przyjął w ciągu alkoholowym.

Czy detoks alkoholowy tą metodą jest skuteczny?

Podanie kroplówki witaminowej czy kroplówki z lekami zmniejszającymi drgawki, czy dolegliwości bólowe, jest zabiegiem doraźnym. Pacjenci jednak oceniają tę formę pomocy jako niezwykle skuteczną w niwelowaniu objawów zespołu odstawiennego i leczeniu ich choroby.

Należy jednak pamiętać, że samo przeprowadzenie odtruwania nie leczy z choroby alkoholowej. Jednak pacjenci często zgadzają się przeprowadzić odtrucie alkoholowe w domu, ale sprzeciwiają się innym formom wyjścia z ciągu. Gdy osiągną trzeźwość, są w stanie podejmować świadomie dalsze decyzje na temat swojego zdrowia.

Co do samej skuteczności odtruwania alkoholowego w domu, jest ona wysoka. Pomaga zmniejszyć dolegliwości wywoływane przez metabolizm alkoholu, a także usunąć go szybciej z organizmu. Podanie kroplówki nawadniającej sprzyja detoksykacji — alkohol jest silną trucizną, która wyniszcza organizm.

Kroplówka z witaminami i nawadniająca znacznie osłabia bóle głowy oraz zmniejsza uczucie pragnienia. Z kolei leki podawane w czasie zatrucia alkoholowego to zazwyczaj silne leki przeciwbólowe, niekiedy także nasenne i uspokajające. Niekiedy wskazane jest stosowanie leków z grupy benzodiazepin.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w odzyskaniu zdrowia i uwolnieniu się od alkoholu, sprawdź: https://kgr.com.pl/. Działamy niemal we wszystkich powiatach Polski — nie tylko w dużych miastach jak Katowice, Kielce, Kraków, Wrocław, Rzeszów, Nowy Sącz i Opole, ale również w pomniejszych miejscowościach.

Co zawiera kroplówka witaminowa?

Kroplówka podawana jest dożylnie, zazwyczaj przez kilkadziesiąt minut. Możliwa jest konieczność podawania jej kilkukrotnie. Znajdują się w niej płyny infuzyjne, ale także elektrolity. Dodatkowo witamina B12 i duże dawki witaminy C oraz magnezu.

Pacjent może dodatkowo potrzebować podawania leków przeciwwymiotnych, aby zmniejszać ryzyko dalszego odwadniania się organizmu, a także leki rozluźniające i uspokajające.

W kroplówkach znajdują się także substancje pomagające metabolizować spożyty alkohol. Jest to między innymi glukoza.

Kroplówki tego typu zmniejszają od razu takie dolegliwości, jak kołatanie serca, ciągły niepokój oraz drgawki, ból i zawroty głowy. Zmniejsza się ciągłe pragnienie, a toksyny z organizmu są stopniowo wydalane.

Kroplówka jest znacznie lepszą formą podania niż jakiekolwiek leki doustne, ponieważ mogą one dodatkowo podrażniać bardzo obciążony układ pokarmowy. Dodatkowo, ponieważ są podawane dożylnie, zaczynają znacznie szybciej działać, niż przy przyswajaniu dojelitowym.

Skutki odstawienia alkoholowego — czego należy się spodziewać?

To, co zazwyczaj jest powodem, dla którego osobie uzależnionej jest bardzo trudno wyjść z ciągu alkoholowego, to skutki odstawienia alkoholu. Jeśli za to zdecydują się przeprowadzić odtrucie alkoholowe w swoim domu, mogą spodziewać się niemal natychmiastowych (w porównaniu do innych metod) rezultatów i stosunkowo szybkiego braku tzw. kaca.

Niektórzy decydują się samodzielnie przejść przez ten proces domowymi metodami, ale trwa to zazwyczaj nawet kilka dni (w zależności od tego, jak długi był ciąg i jaka ilość alkoholu została przez alkoholika spożyta). Zniwelowanie skutków zatrucia alkoholowego jest niezbędne do tego, aby podjąć dalszą pracę nad wychodzeniem z nałogu, np. podjęcia terapii w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień.

Objawy zatrucia alkoholowego: czego boją się alkoholicy?

Każdy, kto chociaż raz zatruł się alkoholem, wie, jak nieprzyjemny jest następny dzień, a niekiedy nawet jeszcze kolejny. Jednak w przypadku osób, które nie są uzależnione, takie sytuacje zdarzają się sporadycznie, a czasem już po pierwszym doświadczeniu „kaca” osoby zdrowe celowo ograniczają spożycie i dbają o umiarkowane picie alkoholu.

Tymczasem osoby uzależnione odstawiając alkohol, doświadczają o wiele silniejszych skutków. Jest to związane przede wszystkim z ich pozornie większą tolerancją na alkohol. Pijąc regularnie, są w stanie spożywać coraz większe dawki alkoholu wysokoprocentowego. W konsekwencji, kiedy nagle zaprzestają picia, skutki odstawienia są szczególnie bolesne.

To już nie tylko i wyłącznie ból głowy czy przemożne pragnienie, ale także silne dolegliwości ze strony układu żołądkowego, jak nagłe wymioty i biegunka prowadzące do dalszego odwodnienia organizmu. Zazwyczaj już przy kilkunastogodzinnej przerwie od spożycia alkoholu zaczynają się pokazywać takie objawy jak trzęsienie się rąk. Przy zdecydowanym odstawieniu, drgawki mogą objąć całe ciało.

Jak często można sięgać po kroplówkę witaminową?

Kroplówka witaminowa i przeprowadzanie odtrucia w domu pacjenta powinny być traktowane jako pomoc doraźna, a nie rozwiązanie za każdym razem, kiedy przedawkuje się alkohol. Należy pamiętać, że tak jak niedobory, również nadmiar pewnych substancji jest niebezpieczny dla organizmu. Stosując regularnie wlewy dożylne, nie mamy kontroli nad tym, jak wiele substancji krąży w naszym organizmie. Dodatkowo spożywane w czasie odtrucia alkoholowego leki nie są obojętne dla organizmu: stosowane doraźnie przynoszą ulgę i są bezpieczne, jednak podawane zbyt często mogą dawać skutki uboczne.

Decydując się na odtrucie alkoholowe w domu, należy pamiętać, żeby zawsze korzystać z usług osób doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych. Podanie kroplówki wymaga wkłucia i założenia wenflonu, a także kontrolowania przebiegu całego procesu.

Artykuł sponsorowany