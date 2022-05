Donald Tusk nie ma wątpliwości, tylko zjednoczona opozycja pokona Prawo i Sprawiedliwość. Czy partia rządząca obawia się konfrontacji z wielkim blokiem „anty-PiS”? Do sprawy odniósł się sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

– Zjednoczeni na pewno wygramy – przekonuje Donald Tusk. Lider Platformy Obywatelskiej zaapelował do partii opozycyjnych, by stanęły w jednym bloku. W tym kontekście powołał się na sondaż oceniający wysoko szanse zwycięstwa wspólnej listy.

Temat zjednoczenia jest przedmiotem licznych dyskusji po stronie opozycyjnej. A na wszystko patrzą politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy – jak się okazuje – liczą na zjednoczenie opozycji.

– Patrząc z perspektywy 2018 roku osobiście, to jest moje osobiste zdanie, kibicuję takiej liście, wyborów do Parlamentu Europejskiego oczywiście. Kibicuję takiej liście – oświadczył Krzysztof Sobolewski w Polskim Radiu 24.

Sekretarz generalny PiS przekonuje, że dla jego formacji nie jest istotne, z kim będzie walczyła. – Jako Prawo i Sprawiedliwość nie obawiamy się, że będzie to jedna lista, dwie czy więcej list, dla nas to jest sprawa drugorzędna, my musimy patrzeć na własne działania i w tej chwili zmierzyć się z tym co mamy w Polsce – powiedział.

Jednocześnie zapewnił, że PiS zamierza podejmować działania na rzecz wspólnej, koalicyjnej listy. – Oczywiście założenie jest takie i na to wskazują też sondaże, że jedna wspólna lista Zjednoczonej Prawicy ma największe szanse na to, aby powtórzyć wynik Zjednoczonej Prawicy z 2015, 2019 roku dlatego będziemy chcieli zmierzać w takim kierunku, natomiast nie wszystko jest zależne od nas, w tej kwestii powinni wypowiedzieć się też nasi koalicjanci – podkreślił.