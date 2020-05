Zachowanie odległości od krańca blatu jednego stolika do krańca blatu drugiego powinna wynosić 1,5 m. W lokalach będzie można korzystać tylko z jednorazowych sztućców, trzeba też usunąć wszelkie dodatki – to niektóre wytyczne dotyczące funkcjonowania kawiarni, restauracji i barów przygotowane przez resort rozwoju.

Od 18 maja br. otwarta zostanie gastronomia, w związku z tym Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i przedstawicielami branży gastronomicznej, przygotowało wytyczne do funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii.

Wskazano w nich, że usługi gastronomiczne – przy zachowaniu określonych ograniczeń i obostrzeń dot. bezpieczeństwa i higieny pracy – będą mogły być świadczone w kawiarniach, restauracjach i strefach gastronomicznych (food court), zarówno na miejscu jak i na wynos.

Ministerstwo rozwoju podało, że strefy gastronomiczne zostaną otwarte również w galeriach i centrach handlowych.

Otwarcie restauracji i innych lokali gastronomicznych. Ministerstwo podaje zasady

Według zaleceń resortu, właściciel restauracji powinien stworzyć takie warunki pracy, że będą one gwarantowały zachowanie bezpiecznych odległości między pracownikami. Tam, gdzie to możliwe, wykorzystywać do komunikacji telefony komórkowe i internet.

Należy też dbać o zachowanie bezpiecznych odległości i środków higieny dla gości i regularnie dezynfekować powierzchnie w restauracjach i kawiarniach z miejscami do siedzenia. Osoby stojące w kolejce powinny zachować 2-metrowy dystans. Wymagana jest również dezynfekcja rąk przy wejściu na teren lokalu. Dozowniki z płynem do dezynfekcji powinny się znajdować w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/ kasowych) oraz przy wyjściu z toalet – czytamy w wytycznych.

Maseczki i rękawiczki u kucharzy i kelnerów

Do właścicieli lokali gastronomicznych należy też ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości, która w danym momencie w nim przebywa. Natomiast kucharze oraz kelnerzy powinni nosić maseczki oraz rękawiczki. Po zakończeniu obsługi gości, stoliki powinny być każdorazowo dezynfekowane.

Według wytycznych, odległość od krańca blatu jednego stolika do krańca blatu drugiego stolika powinna wynosić 1,5 m lub 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).

Resort rozwoju podkreśla, że stopniowy powrót do normalności nie zwalnia ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. W związku z czym przypomina o zachowaniu 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej, obowiązku zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych, ścisłym przestrzeganiu zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia się ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu) oraz kwarantannie i izolacji dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych. (PAP)

autor: Longina Grzegórska – Szpyt

Sprawdzone informacje na temat koronawriusa dostępne na oficjalnej stronie rządowej: gov.pl