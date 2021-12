Skąd biorę siłę na WOŚP? Siłę mi daje Polska. Momentami tak ją kocham, jak jej nienawidzę – przyznał Jerzy Owsiak w rozmowie z Radiem ZET. Szef WOŚP zabrał głos ws. ostatnich wydarzeń politycznych w kraju.

Jerzy Owsiak już przygotowuje się do kolejnego finału WOŚP. Temat ten pojawił się, rzecz jasna, podczas rozmowy na antenie Radia ZET. Szef WOŚP podzielił się wyznaniem na temat inspiracji do organizowania kolejnych finałów.

– Siłę mi daje Polska. Momentami tak ją kocham, jak jej nienawidzę. Tak ją szanuję, jak momentami mam jej dość. Każdy z nas ma inną regułkę na patriotyzm – ocenił Owsiak.

Szef WOŚP przekonuje, że jest zwolennikiem pojednania, jednak równocześnie zależy mu na różnorodności. – Chcemy być razem. Chcę, aby ten kraj był różnorodny. „Nie rób nikomu, co tobie niemiłe”. Byłem przekonany, że idziemy w super kierunku, że otwieramy się na nowe i różnorodne – podkreślił, dodając, że życzy sobie, by ta wiara powróciła do niego.

Podczas rozmowy poruszono również wątki polityczne. Wśród nich weto prezydenta Andrzeja Dudy ws. lex TVN. – Ktoś mi ostatnio zadał pytanie, jak oceniam weto prezydenta.

– Przyznałem, że to nie jest żaden prezent, bo niepotrzebnie zaczynano całą tę awanturę. Do głowy nie przyszłoby mi, żebym kazał wyrzucić jakikolwiek kanał – oświadczył.

🎥Jerzy Owsiak w #GośćRadiaZET: Siłę mi daje Polska. Momentami tak ją kocham, jak jej nienawidzę. Momentami tak ją kocham, jak momentami mam jej dosyć. Tak bardzo chce w niej żyć, jak momentami chcę już wyjechać. Bardzo mi zależy, żebyśmy czuli satysfakcję, że tworzymy ten kraj. pic.twitter.com/mmDS3zFdud — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) December 30, 2021

W jego ocenie konflikt wokół TVN odwracał uwagę obywateli od innych istotnych problemów. – Również obywatele kontrolują WOŚP. Obywatele chcą coś na ten temat wiedzieć, a my nie dostaliśmy odpowiedzi ws. respiratorów, czy wyborów, które się nie odbyły – wymieniał.